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Zastávku Palackého v Košiciach modernizujú
Počas trvania prác bude autobusová zastávka dočasne umiestnená na Bajzovej ulici - vedľa výjazdu z autobusovej stanice.
Autor TASR
Košice 2. júla (TASR) - Tretia etapa modernizácie zastávok verejnej dopravy v Košiciach pokračuje rekonštrukciou zastávky Palackého v smere von z mesta. Práce sa začínajú vo štvrtok a potrvajú do konca augusta. Informoval o tom košický magistrát.
Počas trvania prác bude autobusová zastávka dočasne umiestnená na Bajzovej ulici - vedľa výjazdu z autobusovej stanice.
„Modernizácia zastávok bude zahŕňať stavebné úpravy zastávkového pruhu (niky), nástupnej plochy z betónovej dlažby s prvkami pre nevidiacich, spätné úpravy dotknutých plôch a vybavenie zastávky označníkom s informačnou tabuľou a mobiliárom,“ uviedlo mesto na sociálnej sieti.
Magistrát žiada motoristov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú obozretnosť pri prejazde okolo staveniska a náhradnej zastávky.
Počas trvania prác bude autobusová zastávka dočasne umiestnená na Bajzovej ulici - vedľa výjazdu z autobusovej stanice.
„Modernizácia zastávok bude zahŕňať stavebné úpravy zastávkového pruhu (niky), nástupnej plochy z betónovej dlažby s prvkami pre nevidiacich, spätné úpravy dotknutých plôch a vybavenie zastávky označníkom s informačnou tabuľou a mobiliárom,“ uviedlo mesto na sociálnej sieti.
Magistrát žiada motoristov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú obozretnosť pri prejazde okolo staveniska a náhradnej zastávky.