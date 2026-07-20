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Zastávku v Košiciach pre modernizáciu dočasne rušia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Mesto žiada motoristov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú obozretnosť pri prejazde okolo staveniska.

Autor TASR
Košice 20. júla (TASR) - V Košiciach v rámci tretej etapy modernizácie zastávok verejnej dopravy sa od pondelka začínajú stavebné práce na zastávke Jakabov palác v smere na sídlisko Mier. Práce potrvajú mesiac a pol a počas nich bude autobusová zastávka dočasne zrušená. Informoval o tom košický magistrát na sociálnej sieti.

Autobusové linky číslo 16, 25, 27, 29, 71, 72 a N5 na zastávke nebudú od pondelka zastavovať. „Autobusové linky č. 25, 71 a 72 budú v smere na Mier premávať cez Staničné námestie, kde zastavia na autobusovom stanovišti smer Mier,“ uviedlo mesto.

Modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy zastávkového pruhu, nástupnej plochy z betónovej dlažby s prvkami pre nevidiacich, spätné úpravy dotknutých plôch a vybavenie zastávky označníkom s informačnou tabuľou a mobiliárom.

Mesto žiada motoristov o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú obozretnosť pri prejazde okolo staveniska.
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