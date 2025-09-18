< sekcia Regióny
Záštitu nad projektom EHMK Trenčín 2026 prevzal prezident
Hlavnou myšlienkou EHMK je podporovať jednotu a cezhraničnú spoluprácu miest v Európe prostredníctvom objavovania jednotlivých kultúr, prvkov tradičného i moderného umenia.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - Slávnostný otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 bude 14. februára budúceho roku. Záštitu nad projektom prevzal slovenský prezident Peter Pellegrini. V Bratislave o tom vo štvrtok informovali organizátori z Kreatívneho inštitútu Trenčín.
„Už 5. decembra tohto roku odovzdajú mestá Kamenica (Nemecko) a Nová Gorica (Slovinsko) symbolickú štafetu ďalším dvom centrám kultúry na starom kontinente. Titulom Európske hlavné mesto kultúry 2026 sa bude pýšiť fínske Oulu a slovenský Trenčín. Nasledujúce mesiace sa budú niesť v znamení spoločenských a kultúrnych podujatí, na ktoré sa bude upierať zrak celej Európy,“ informovala PR manažérka festivalu Tereza Fojtová.
Hlavnou myšlienkou EHMK je podporovať jednotu a cezhraničnú spoluprácu miest v Európe prostredníctvom objavovania jednotlivých kultúr, prvkov tradičného i moderného umenia. Pre každú z krajín Európskej únie ide o jedinečnú možnosť prezentácie toho najlepšieho, čím môže do európskej kultúrnej rozmanitosti prispieť. Súčasný trend uprednostňuje pred známymi centrami kultúry práve menšie mestá.
„Po Košiciach sa Trenčín stane druhým slovenským mestom, v ktorom sa budú realizovať spoločenské, kultúrne a umelecké podujatia európskeho významu. Priestor dostanú nielen domáci umelci, ale aj celosvetovo uznávané a oceňované osobnosti tradičného i nového umenia. Nechceme však len tvoriť kultúrny program, ale podporiť premenu mesta a regiónu,“ zdôraznil riaditeľ projektu EHMK Trenčín 2026 Stanislav Krajči.
O tom, že Trenčín bude hlavným mestom kultúry, sa rozhodlo už v roku 2021. V národnom finále Trenčín uspel v konkurencii miest Nitra a Žilina. Hlavným mottom EHMK Trenčína 2026 je Prebúdzame zvedavosť.
„Zvedavosť je nevyhnutný predpoklad akejkoľvek zmeny. Dodáva nám odvahu pýtať sa, hľadať nové prepojenia. Už dnes máme za sebou viacero úspešných projektov, ktorými sme prebudili záujem o iné druhy umenia, o iné kultúry, o verejný priestor okolo nás, o udržateľnosť, o komunity žijúce v meste. V tomto trende plánujeme pokračovať,“ doplnil Krajči.
Projekt EHMK Trenčín 2026 finančne podporujú mesto Trenčín, Trenčiansky samosprávny kraj a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Partnerom projektu je Európska únia.
