Zástupcom komisie SEDEC odprezentovali príklady pozitívnej praxe
Milan Majerský vyzdvihol pozitívne príklady v Čaklove, Vranove nad Topľou, Svidníku či Sabinove i krajskom meste.
Autor TASR
Stará Ľubovňa 22. mája (TASR) - Zástupcovia Prešovského samosprávneho kraja (PSK), súkromného i občianskeho sektora v piatok v Starej Ľubovni prezentovali predstaviteľom Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC príklady pozitívnej praxe v súvislosti s pozdvihnutím životnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Cieľom stretnutia bolo najmä ukázať možnosti prepájania vzdelávania a inklúzie, a tak bojovať proti chudobe. Predseda PSK Milan Majerský v tejto súvislosti poukázal na to, že alfou a omegou pre túto komunitu je práve vzdelávanie a remeselné zručnosti.
„Sme si vedomí, že v Prešovskom kraji žije zo všetkých samosprávnych krajov najviac Rómov a práve preto im potrebujeme venovať patričnú pozornosť. Iniciatívy boli rómskej komunite venované počas posledných dvoch volebných období vo veľmi silnej miere. Napríklad v duálnom vzdelávaní sme mali 82 žiakov, teraz ich je takmer 2000 a medzi nimi je aj mnoho Rómov,“ uviedol Majerský.
Veľmi pozitívnym príkladom aj v boji so záškoláctvom je podľa neho obec Lomnička a stredná škola, ktorú tam kraj vybudoval. „Uvedomili sme si, že Rómovia málokedy idú zo svojej obce na strednú školu a takto sme sa im snažili priblížiť. Mnohí vďaka tomu nadobúdajú spoločenské, pracovné a sociálne návyky,“ zhodnotil predseda PSK. Vyzdvihol tiež pozitívne príklady v Čaklove, Vranove nad Topľou, Svidníku či Sabinove i krajskom meste.
V sociálnom podniku v Starej Ľubovni aktuálne taktiež zamestnávajú Rómov a podľa primátora Ľuboša Tomka je o tieto pracovné pozície veľký záujem. „Delegácii z európskeho výboru sme prezentovali výsledky práce, kde sa deti dokážu posúvať a tiež získané finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu základných a materských škôl pre všetky deti v Starej Ľubovni, aj pre deti v Podsadku, kde žije rómska komunita. V sociálnom podniku zamestnávame 40 ľudí, ktorí budujú pre svoje deti školy a škôlky a toto je veľmi synergický efekt,“ skonštatoval Tomko.
Verí, že v novom programovacom období budú mať regióny väčší dosah na prerozdeľovanie finančných zdrojov z eurofondov podobne, ako je to v Poľsku. Pomôcť v tomto smere by mohla podľa neho práve SEDEC (Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru), ktorá je jednou z kľúčových tematických komisií únie. V Starej Ľubovni by aj s pomocou eurofondov chceli najmä vyriešiť komplikovanú situáciu v základnej škole v Podsadku, kde sa deti naďalej vzdelávajú v provizórnych priestoroch v dvojzmennej prevádzke.
„Ak my nevyvinieme tú iniciatívu, môže sa stať, že sa z nich stane stratená generácia ľudí a stanú sa príťažou štátu. Tomu chceme predísť a v našej iniciatíve budeme pokračovať ďalej,“ uzavrel Majerský.
