Zástupcovia 105 sociálnych podnikov poukázali na aktuálne problémy

Banská Bystrica 6. septembra (TASR) – Zástupcovia 105 sociálnych podnikov zo všetkých krajov sa v pondelok zišli v Banskej Bystrici, aby prezentovali aktuálny stav sociálneho podnikania na Slovensku a poukázali na najväčšie problémy, s ktorými sa stretávajú, a z ktorých mnohé štátne orgány neriešia napriek vytrvalým upozorneniam.



„Ide historicky o prvé najväčšie celoslovenské podujatie, pretože taký veľký počet sociálnych podnikov sa na jednom mieste ešte nikdy neprezentoval. Účelom je zadefinovať hlavné problémy, ktoré sociálne podniky dnes trápia a jedným z kľúčových je fungovanie či skôr nefungovanie investičnej pomoci,“ reagoval predseda Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku Braňo Ondruš.



„Ministerstvo práce má k dispozícii desiatky miliónov eur na tzv. investičnú pomoc pre začínajúce sociálne podniky. Výsledok je však taký, že po roku fungovania tejto pomoci ministerstvo, respektíve úrady práce, podpísali osem investičných zmlúv, pritom k dispozícii sú desiatky miliónov eur. Takýmto tempom hrozí, že sa prostriedky nevyčerpajú a budú ich musieť buď realokovať na iný účel, s čím my nesúhlasíme, alebo sa vrátia do Bruselu,“ konštatoval Ondruš.



Podľa neho „ministerstvo práce doteraz neuskutočnilo žiadne stretnutie, aby analyzovalo, prečo je taká situácia, asi ho to netrápi“.



„Výsledkom dnešného stretnutia je zadefinovanie konkrétnych prekážok, prečo sa sociálne podniky nevedia a nemôžu dostať k investičnej pomoci,“ uviedol Ondruš s tým, že to chcú predložiť rezortnému ministrovi.



Ako dodal, žiadosť o investičnú pomoc prejavilo vyše 100 sociálnych podnikov, väčšina z nich sa nedostala ani potiaľ, aby podala žiadosť. Poradenstvo pre sociálne podniky, ako pripraviť žiadosť a investičný zámer, nie je.



Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku tvrdí, že sociálne podniky v EÚ zamestnávajú šesť percent pracujúcich a tvoria osem percent HDP. Nie je podľa aliancie žiadny rozumný dôvod, aby to na Slovensku bolo inak, najmä ak väčšina zamestnancov sú ľudia, ktorí by sa inak k zamestnaniu nedostali.