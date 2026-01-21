< sekcia Regióny
Zástupcovia 73 sociálnych podnikov hovorili o podpore, akú potrebujú
Banská Bystrica 21. januára (TASR) - O tom, ako vyzerá sociálna ekonomika v praxi a akú podporu dnes skutočne potrebujú sociálne podniky, diskutovali v stredu v Banskej Bystrici účastníci na odbornom seminári, ktorý sa konal pod záštitou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Podujatie, na ktoré prišli zástupcovia 73 registrovaných sociálnych podnikov z celého kraja, bolo príležitosťou na výmenu skúseností, sieťovanie a zber podnetov pre ďalší rozvoj sociálnej ekonomiky.
V rámci BBSK bolo ku koncu vlaňajšieho roka sto registrovaných sociálnych podnikov, ktoré sú významnou súčasťou regionálneho podnikateľského prostredia. Vytvárajú pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí to na trhu práce majú najťažšie, a podporujú znevýhodnené a zraniteľné skupiny. BBSK ich prepája, podporuje zdieľanie skúseností a buduje prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky v regióne.
„BBSK vlani v septembri zriadil samostatné oddelenie podpory rozvoja sociálnej ekonomiky. Nasledujúce štyri roky bude vytvárať funkčné a podporné prostredie pre všetky subjekty sociálnej ekonomiky tak, aby sa reflektovali ich každodenné požiadavky a potreby z praxe. Tak budeme systematicky podporovať rozvoj sociálnej ekonomiky v BBSK,“ konštatovala pre TASR vedúca oddelenia podpory rozvoja sociálnej ekonomiky BBSK Silvia Yoder.
Sociálne podniky v rámci kraja sa zameriavajú najmä na stavebníctvo, ale veľa podnikov zriadených obcami plní funkciu, ktorú by mala zvyčajne obec, a teda zabezpečuje kosenie trávnatých porastov, odpadové hospodárstvo či menšie stavebné práce alebo upratovacie služby.
Podľa expertky pre sociálnu ekonomiku počet sociálnych podnikov v BBSK každým rokom stúpa, počas roka 2025 bolo registrovaných asi desať nových subjektov.
„V súčasnej dobe veľa sociálnych podnikov rieši otázku nových zákaziek. Veľa z nich by chcelo aj expandovať, ale v dnešnej situácii, keď majú určitý obmedzený predmet činnosti, hľadajú spôsoby, kde expandovať aj na komerčný trh. To znamená, že je tam možná prepojenosť na subdodávky v rámci komerčného sektora. Veľa otázok dnes smerovalo aj k novelizácii zákona o sociálnej ekonomike, ktorá v súčasnosti prebieha,“ zhodnotila seminár pre TASR Yoder.
