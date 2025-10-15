Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

Zástupcovia EK navštívili stavbu novej Rooseveltovej nemocnice

.
Na snímke stav výstavby nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti v Banskej Bystrici 24. februára 2025. Foto: TASR - Ján Krošlák

Nová nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici patrí medzi strategické investície slovenského zdravotníctva a pacientom má priniesť výrazný pokrok v oblasti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Autor TASR
Banská Bystrica 15. októbra (TASR) - Zástupcovia Európskej komisie (EK) navštívili stavbu novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Obhliadli si stavenisko a pozreli hlavné objekty nemocnice, vrátane prvých častí interiéru v podzemných podlažiach. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že predstavitelia EK ocenili aktuálny stav realizácie a zameranie projektu na dodržanie míľnikov plánu obnovy.

„Utorňajšia (14. 10.) návšteva potvrdila, že sme na správnej ceste. Vďaka spolupráci všetkých partnerov a neustálej kooperácii kompetentných orgánov a inštitúcií projekt novej nemocnice napreduje. Naším cieľom je pokračovať v adekvátnom tempe a naplno využiť potenciál akceleračných opatrení,“ zdôraznila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Pracovné stretnutie zástupcov EK, ministerstva zdravotníctva, Národnej implementačnej a koordinačnej autority, zhotoviteľa stavby a investora bolo zamerané na vyhodnotenie aktuálneho stavu projektu, a to ako z pohľadu projektovej dokumentácie, postupu stavebných prác, tak aj priebehu realizácie akceleračných opatrení, ktoré sú ukotvené v nedávno podpísanej akceleračnej dohode.

Nová nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici patrí medzi strategické investície slovenského zdravotníctva a pacientom má priniesť výrazný pokrok v oblasti poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete