< sekcia Regióny
Zástupcovia EK si prezreli Petržalskú električku i Depo Krasňany
Projekty boli financované z eurofondov a s využitím nenávratného finančného príspevku.
Autor TASR
Bratislava 5. mája (TASR) - Zástupcovia Európskej komisie (EK) na Slovensku si v utorok v hlavnom meste prezreli dva dopravné projekty, ktoré boli financované z eurofondov a s využitím nenávratného finančného príspevku. V rámci informačného dňa skontrolovali projekt Petržalskej električky a zmodernizované Depo Krasňany. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.
„Dobudovanie električkovej trate v Petržalke je dôkazom toho, ako európske investície zlepšujú každodenný život ľudí aj v hlavnom meste. Tento projekt prináša rýchlejšiu, modernejšiu a dostupnejšiu dopravu pre tisíce obyvateľov Bratislavy,“ skonštatoval Peter Stano, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.
V rámci informačného dňa sa zástupcovia previezli po novej električkovej trati v Petržalke, navštívili halu dennej kontroly na konečnej, prezreli si novovybudové mosty, cesty, chodníky i ďalšiu realizovanú infraštruktúru. Financovanie petržalskej električkovej radiály bolo zabezpečené z prostriedkov EÚ v dvoch fázach. Na jej výstavbu prispel rezort dopravy sumou viac ako 86 miliónov eur, z čoho 73 miliónov pochádza z eurofondov a 8,6 milióna eur zo štátneho rozpočtu.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však naďalej pokračovali, na niektorých sa pracuje aj v súčasnosti.
Zástupcovia EK navštívili aj kompletne zmodernizované Depo Krasňany. Rekonštrukcia depa, ktoré vzniklo v 70. rokoch minulého storočia, sa dotkla všetkých kľúčových objektov areálu. Projekt bol realizovaný v dvoch fázach. Obnova stála viac ako 60 miliónov eur, pričom väčšina financií bola hradená z eurofondov. Do prevádzky ho Dopravný podnik Bratislava (DPB) uviedol vlani v lete. Podľa mestského dopravcu išlo o najvýznamnejší infraštruktúrny dopravný projekt v Bratislave.
„Dobudovanie električkovej trate v Petržalke je dôkazom toho, ako európske investície zlepšujú každodenný život ľudí aj v hlavnom meste. Tento projekt prináša rýchlejšiu, modernejšiu a dostupnejšiu dopravu pre tisíce obyvateľov Bratislavy,“ skonštatoval Peter Stano, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku.
V rámci informačného dňa sa zástupcovia previezli po novej električkovej trati v Petržalke, navštívili halu dennej kontroly na konečnej, prezreli si novovybudové mosty, cesty, chodníky i ďalšiu realizovanú infraštruktúru. Financovanie petržalskej električkovej radiály bolo zabezpečené z prostriedkov EÚ v dvoch fázach. Na jej výstavbu prispel rezort dopravy sumou viac ako 86 miliónov eur, z čoho 73 miliónov pochádza z eurofondov a 8,6 milióna eur zo štátneho rozpočtu.
Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Električku spustili do prevádzky nakoniec 27. júla 2025. Viaceré stavebné práce na projekte však naďalej pokračovali, na niektorých sa pracuje aj v súčasnosti.
Zástupcovia EK navštívili aj kompletne zmodernizované Depo Krasňany. Rekonštrukcia depa, ktoré vzniklo v 70. rokoch minulého storočia, sa dotkla všetkých kľúčových objektov areálu. Projekt bol realizovaný v dvoch fázach. Obnova stála viac ako 60 miliónov eur, pričom väčšina financií bola hradená z eurofondov. Do prevádzky ho Dopravný podnik Bratislava (DPB) uviedol vlani v lete. Podľa mestského dopravcu išlo o najvýznamnejší infraštruktúrny dopravný projekt v Bratislave.