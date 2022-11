Zástupcovia nemocníc ŽSK: Situácia s výpoveďami lekárov je kritická

Žilina 18. novembra (TASR) - Aktuálnu situáciu v súvislosti s výpoveďami lekárov považujú zástupcovia nemocníc v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) za kritickú. Zhodli sa na tom na piatkovom stretnutí na Úrade ŽSK. Predsedníčka kraja Erika Jurinová vyzvala Lekárske odborové združenie i vládu SR, aby čo najskôr doriešili aktuálnu krízu v zdravotníctve a spoločne nastavili kroky do budúcna, smerujúce k zlepšeniu stavu v zdravotníctve.



"V prípade platnosti reálnych výpovedí lekárov považujeme za jediné riešenie vyhlásenie núdzového stavu. To znamená pozastavenie plánovaných výkonov, utlmenie onkooperatívy a môže to spôsobiť aj predĺženie dojazdových časov transportu pacientov na regionálnej úrovni," informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



Jurinová v piatok skritizovala neúčasť zástupcov Hornooravskej nemocnice v Trstenej a Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku na koordinačnom stretnutí. Uviedla, že je to pre ňu nepochopiteľné. Zároveň ubezpečila, že zástupcovia ostatných nemocníc deklarovali zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v maximálnej možnej miere pre všetkých obyvateľov kraja, a to aj napriek hroziacemu scenáru.



Začiatkom októbra malo podať hromadné výpovede vyše 2100 lekárov z 31 slovenských nemocníc. Lekárski odborári výpovede vysvetlili nesúhlasom s aktuálnymi podmienkami v systéme. Trvajú na splnení ôsmich požiadaviek, ktoré navrhli na zlepšenie situácie v sektore. Naposledy rokovali odborári s vládou v stredu (16. 11.), k dohode nedošlo. Ďalšie stretnutie má byť v pondelok 21. novembra.