Zástupcovia ukrajinských charít absolvujú sériu diskusií
Pracovníci ukrajinských charít sa počas diskusií podelia o osobné príbehy služby, odvahy, straty i nádeje.
Autor TASR
Bratislava 18. mája (TASR) - Bratislavská arcidiecézna charita privítala v pondelok delegáciu zástupcov charít z rímskokatolíckych a gréckokatolíckych cirkví na Ukrajine. Na Slovensku absolvujú sériu verejných diskusií s názvom Svedectvá z Ukrajiny, ktorými priblížia hrôzy vojny. TASR o tom informovala PR manažérka Bratislavskej arcidiecéznej charity Eva Sládková.
Ukrajinská delegácia absolvovala prezentáciu integračných a humanitárnych aktivít Bratislavskej arcidiecéznej charity, ktorá sa od začiatku vojny na Ukrajine venuje pomoci odídencom a podpore humanitárnych aktivít smerujúcich priamo na Ukrajinu.
Od začiatku vojny prešli cez pomoc charity tisíce ľudí. Humanitárna pomoc vyčíslená na stovky ton zahŕňala potraviny, hygienické potreby, zdravotnícky materiál, matrace, deky či ďalšie nevyhnutné vybavenie smerujúce na Slovensko aj priamo na Ukrajinu. „Od prvého dňa vojny sme cítili obrovskú solidaritu ľudí v Bratislave. Mnohí prichádzali pomáhať spontánne, bez nároku na odmenu, len s túžbou podať pomocnú ruku. Aj po rokoch vidíme, že pomoc Ukrajine nie je jednorazové gesto, ale dlhodobý záväzok voči ľuďom, ktorí prišli o pocit bezpečia a domova,“ povedal riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Erich Hulman.
Charita zároveň upozornila, že pomoc už dávno nespočívala iba v materiálnej podpore, ale čoraz viac aj v sprevádzaní ľudí pri začleňovaní do života. „Mnohí ľudia z Ukrajiny tu dnes žijú tretí či štvrtý rok. Riešia školy pre deti, prácu, bývanie, psychické zdravie aj každodenný život v novej krajine. Preto sme sa snažili vytvárať priestor, kde nájdu nielen odbornú pomoc, ale aj prijatie, komunitu a pocit, že tu nie sú sami,“ priblížila koordinátorka integračných aktivít Zuzana Federičová.
Pracovníci ukrajinských charít sa počas diskusií podelia o osobné príbehy služby, odvahy, straty i nádeje. Prvá z diskusií sa uskutoční v pondelok večer vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave.
