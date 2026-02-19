Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zástupcovia VŠ: Voľby dekana v ročnom predstihu sú neštandardné

Ilustračná snímka.

Podľa RVŠ vyhlásenie volieb dekana vo väčšom predstihu nie je v rozpore so zákonom.

Autor TASR
Košice 19. februára (TASR) - Vyhlásenie volieb nového dekana fakulty rok a viac pred skončením aktuálneho funkčného obdobia nepovažuje za štandardné Rada vysokých škôl (RVŠ) SR ani Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV). Ani podľa Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) nejde o primeranú prax akademickej samosprávy. Vyplýva to z ich reakcií pre TASR. Vo veľkom predstihu volili v uplynulých dňoch dekanov na niektorých fakultách Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) či Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Akademické senáty, ktoré voľby vyhlásili, svoj postup nezdôvodnili.

Podľa RVŠ vyhlásenie volieb dekana vo väčšom predstihu nie je v rozpore so zákonom. „Avšak ich realizácia viac ako 12 mesiacov pred začiatkom funkčného obdobia je neštandardná. Dôvodom na skoršie vyhlásenie volieb môže byť obmedzená funkčnosť senátov v určitých obdobiach (skúšobné obdobie a prázdniny s ohľadom na študentov, znovuzvolenie senátu na konci funkčného obdobia), prípadne časová rezerva na opakovanie voľby. To sú však dôvody, ktoré nebránia zrealizovať voľbu dekana v období do 12 mesiacov,“ uviedol pre TASR predseda RVŠ SR Martin Putala.

Predseda ŠRVŠ Patrik Prístupný rovnako uviedol, že vyhlásenie volieb s výrazným časovým predstihom samo osebe nepredstavuje porušenie zákona a analogicky ho nemožno považovať ani za rozpor s vnútornými predpismi jednotlivých univerzít, pokiaľ neustanovujú inak. Vyhlasovanie volieb dekanov 12 až 15 mesiacov pred skončením aktuálneho funkčného obdobia však vníma ako problematické.

„Ide skôr o výnimočný postup než o bežné nastavenie vo volebných procesoch na vysokých školách. Pri takto skorom načasovaní sa často nemožno ubrániť dojmu účelovosti,“ povedal za ŠRVŠ s tým, že také skoré vyhlásenie volieb môže byť motivované snahou o zabezpečenie personálnej alebo riadiacej stability, prípadne o predvídanie budúcich zmien v zložení akademickej obce. Podľa jeho slov to môže vysielať signál obmedzenej otvorenosti rozhodovacích procesov a oslabovať vnímanie férovosti.

Prístupný pripomenul, že ŠRVŠ plne rešpektuje autonómiu vysokých škôl a ich akademických samosprávnych orgánov. Zároveň však považuje za dôležité, aby rozhodnutia s dlhodobým dosahom na riadenie fakúlt vznikali v rámci otvorenej a inkluzívnej diskusie akademickej obce vrátane študentstva a aby ich načasovanie podporovalo dôveru, reprezentatívnosť a plynulosť akademického vedenia.

Ak to vnútorné predpisy fakúlt, resp. univerzity umožňujú, také skoré vyhlásenie volieb podľa podpredsedu OZPŠaV a predsedu Združenia vysokých škôl a priamo riadených organizácií Miroslava Habána síce je v poriadku, no nie je to štandardné ani primerané a v praxi sa to bežne nedeje. Pripomenul, že takýto postup sa využil najmä pri predchádzajúcich novelizáciách „starého“ zákona o vysokých školách, hlavne v prechodnom období. Na otázku, aký signál to v súčasnosti vysiela, odpovedal, že vo všeobecnej rovine je možné sa domnievať o prioritizácii niektorého z kandidátov.

„O najskoršom termíne voľby dekana v novom vysokoškolskom zákone nie je zmienka. Či je potrebné ukotviť aj najskorší termín na vyhlásenie volieb dekana rozhodne možno v budúcnosti takzvaná ‚aplikačná prax‘, prípadne prvá novelizácia nového vysokoškolského zákona,“ dodal Habán.

Z informácií zverejnených na webových stránkach jednotlivých fakúlt vyplýva, že voľby kandidáta na dekana v predstihu viac ako rok pred ukončením aktuálneho funkčného obdobia vyhlásili napríklad na Fakulte elektrotechniky a informatiky TUKE, Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE či Fakulte verejnej správy UPJŠ. Termín konania volieb vyhlasujú akademické senáty fakúlt. Ich predsedovia na otázky TASR neodpovedali, respektíve svoj postup nezdôvodnili.
