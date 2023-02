Zastupiteľstvo Košického kraja bude v pondelok viesť K. Pataky

Košice 24. februára (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí zíde v pondelok (27. 2.). Rokovanie mimoriadne povedie podpredseda KSK Karol Pataky. Predseda KSK Rastislav T., obvinený políciou z machinácie pri verejnom obstarávaní, bude ten deň v Bratislave na Najvyššom súde (NS) SR, ktorý bude rozhodovať o jeho väzbe.



V programe rokovania krajských poslancov budú návrhy na oceňovanie osobností KSK za rok 2022, Akčný plán programu obnovy krajiny Košického kraja na rok 2023 či vytvorenie vysunutého pracoviska Spišského kultúrneho centra a knižnice pre okres Gelnica. Súčasťou bude aj návrh na kúpu historického zrubového domu v obci Rejdová (okres Rožňava) zhruba za 32.000 eur. Drevenica zapísaná ako národná kultúrna pamiatka by podľa návrhu bola zverená do správy Gemerskému osvetovému stredisku (GOS), ktorý by ho prevádzkoval ako "živé múzeum".



V programe je aj úprava uznesenia týkajúca sa zabezpečenia štúdie realizovateľnosti výstavby diaľnice D1 od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou, na čo kraj v minuloročnom rozpočte vyčlenil pol milióna eur. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pritom vlani v júli podpísala zmluvu na vypracovanie podobnej štúdie za 700.000 eur a KSK napokon obstarávanie svojej štúdie pozastavil. Podľa materiálu pre poslancov došlo k dohode na základe rokovaní medzi vedením kraja, štátnym tajomníkom ministerstva dopravy a generálnym riaditeľom NDS. Z úrovne KSK tak "budú pripravené podporné podklady, ktoré budú slúžiť ministerstvu dopravy a Národnej diaľničnej spoločnosti s cieľom prioritizácie výstavby diaľničného prepojenia D1, cestného ťahu I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké až po hranicu SR/UA".



Obvinenie predsedu KSK Rastislava T. Národnou kriminálnou agentúrou sa týka nákupu bezdotykových teplomerov a sypačov na údržbu ciest v rokoch 2020 a 2021. V kauze bolo obvinených päť osôb, u dvoch z nich žiadal prokurátor väzbu. Špecializovaný trestný súd vzal do väzby len podnikateľa Richarda R., u predsedu KSK konštatoval, že "neexistujú materiálne podmienky na rozhodovanie o väzbe". Samotné vznesenie obvinenia voči nemu označil za predčasné. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej v pondelok rozhodne NS.