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Zastupiteľstvo Košického kraja sa nezhodlo na volebných obvodoch
Návrh, ktorý predložil na zasadnutie predseda KSK Rastislav Trnka, hovoril o 11 obvodoch a 58 mandátoch poslancov.
Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) sa v pondelok nezhodlo na určení volebných obvodov a počtu poslancov pre októbrové krajské voľby. Keďže ich musí určiť do 21. júla, krajskí poslanci sa musia zísť opäť na mimoriadnom rokovaní.
Návrh, ktorý predložil na zasadnutie predseda KSK Rastislav Trnka, hovoril o 11 obvodoch a 58 mandátoch poslancov. Oproti minulým voľbám, keď volebné obvody kopírovali hranice okresov, malo dôjsť k úprave hraníc obvodov v prípade Gelnice, Košíc-okolia, Sobraniec a Michaloviec. Predkladateľ argumentoval zabezpečením rovnosti aktívneho aj pasívneho volebného práva a podnetom verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Návrh zahŕňal presun obcí Medzev, Vyšný Medzev a Štós z volebného obvodu Košice-okolie do obvodu Gelnica a obcí Hnojné, Jovsa, Kusín, Poruba pod Vihorlatom a Závadka z volebného obvodu Michalovce do obvodu Sobrance. V obvode Gelnica by sa pritom zvýšil počet mandátov poslancov z doterajších dvoch na tri. Viacerí poslanci však takéto zmeny v rozprave kritizovali. V hlasovaní odobrili pozmeňujúci návrh, aby obvod Košice-okolie ostal bez zmien a aby sa do obvodu Gelnica presunuli obec Slovinky a mesto Krompachy z obvodu Spišská Nová Ves. Celkový návrh však zastupiteľstvo neschválilo a musí sa tak v tejto veci opätovne mimoriadne stretnúť.
„Náš návrh, ktorý sme predložili, bol v nejakom čase kompromisným návrhom väčšiny poslancov. My sme ho len spracovali podľa toho, ako to navrhli, a predložili sme ho, keďže sa to týka hlavne volieb poslancov. Čiže, Úrad KSK do toho nijakým spôsobom nezasahuje, my sme v podstate len v úlohe koordinátora,“ povedal Trnka. Uviedol, že nájsť prienik medzi poslancami je ťažké, keďže mnohí menia svoje postoje. Upozornil, že neschválením podoby volebných obvodov sa zužuje časový priestor pre nezávislých kandidátov na poslancov pre zber podpisov.
Na rokovaní vystúpil poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý rovnako ako Trnka už ohlásil kandidatúru v októbrových voľbách na predsedu KSK. Kritizoval predložený návrh zmien obvodov pre voľbu krajských poslancov ako nespravodlivý a politicky účelový, čo Trnka odmietol.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Návrh, ktorý predložil na zasadnutie predseda KSK Rastislav Trnka, hovoril o 11 obvodoch a 58 mandátoch poslancov. Oproti minulým voľbám, keď volebné obvody kopírovali hranice okresov, malo dôjsť k úprave hraníc obvodov v prípade Gelnice, Košíc-okolia, Sobraniec a Michaloviec. Predkladateľ argumentoval zabezpečením rovnosti aktívneho aj pasívneho volebného práva a podnetom verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského. Návrh zahŕňal presun obcí Medzev, Vyšný Medzev a Štós z volebného obvodu Košice-okolie do obvodu Gelnica a obcí Hnojné, Jovsa, Kusín, Poruba pod Vihorlatom a Závadka z volebného obvodu Michalovce do obvodu Sobrance. V obvode Gelnica by sa pritom zvýšil počet mandátov poslancov z doterajších dvoch na tri. Viacerí poslanci však takéto zmeny v rozprave kritizovali. V hlasovaní odobrili pozmeňujúci návrh, aby obvod Košice-okolie ostal bez zmien a aby sa do obvodu Gelnica presunuli obec Slovinky a mesto Krompachy z obvodu Spišská Nová Ves. Celkový návrh však zastupiteľstvo neschválilo a musí sa tak v tejto veci opätovne mimoriadne stretnúť.
„Náš návrh, ktorý sme predložili, bol v nejakom čase kompromisným návrhom väčšiny poslancov. My sme ho len spracovali podľa toho, ako to navrhli, a predložili sme ho, keďže sa to týka hlavne volieb poslancov. Čiže, Úrad KSK do toho nijakým spôsobom nezasahuje, my sme v podstate len v úlohe koordinátora,“ povedal Trnka. Uviedol, že nájsť prienik medzi poslancami je ťažké, keďže mnohí menia svoje postoje. Upozornil, že neschválením podoby volebných obvodov sa zužuje časový priestor pre nezávislých kandidátov na poslancov pre zber podpisov.
Na rokovaní vystúpil poslanec Národnej rady (NR) SR Igor Šimko (Hlas-SD), ktorý rovnako ako Trnka už ohlásil kandidatúru v októbrových voľbách na predsedu KSK. Kritizoval predložený návrh zmien obvodov pre voľbu krajských poslancov ako nespravodlivý a politicky účelový, čo Trnka odmietol.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.