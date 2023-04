Zastupiteľstvo Košického kraja si pripomenulo výročie založenia župy

Košice 21. apríla (TASR) - Vznik a pôsobenie Košickej župy v prvorepublikovom Československu pripomenulo piatkové slávnostné zasadnutie Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK). Konalo sa na pôde Východoslovenskej galérie (VSG), kde sa v roku 1924 prvýkrát zišlo zastupiteľstvo Košickej župy. Na rokovaní prezentovali novú publikáciu o Josefovi Polákovi, ktorému v nedeľu (23. 4.) in memoriam udelia ocenenie historická osobnosť regiónu.



Polák bol zakladateľom múzejníctva v prvorepublikových Košiciach a vedúcou osobnosťou v oblasti kultúry na východnom Slovensku. KSK vyzdvihuje jeho prínos pri príležitosti 150. výročia založenia Východoslovenského múzea v Košiciach, na čele ktorého stál dve desaťročia.



"Počas jeho vedenia sa Štátne východoslovenské múzeum v Košiciach zmenilo na profesionálnu inštitúciu. Hoci sa ako riaditeľ múzea mohol starať len o výsledok - exponáty a umelecké diela, nebolo to tak. Záležalo mu na tom, aby umelci na východe v medzivojnovom období pracovali v kvalitnom a profesionálnom prostredí," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Dodal, že Polák založil tzv. Krónovu školu pre nádejné talenty, na výstavy do Košíc prilákal svetových umelcov, založil knižnicu a čitáreň v múzeu a kultúru financoval aj z vlastných peňazí. Autorom publikácie o tejto osobnosti a pražskom rodákovi je kurátor VSG Miroslav Kleban.



Krajskí poslanci budú v rokovaní pokračovať v pondelok (24. 4.) pracovnou časťou. Na programe majú okrem iného úpravu rozpočtu kraja na tento rok, založenie obchodnej spoločnosti Autobusová doprava KSK, s. r. o., či ďalší postup v projekte Kreatívneho centra KSK.



Župné dni s kultúrnym programom, ktoré v kraji vlani odštartovalo práve slávnostné aprílové zasadnutie poslancov, sa tento rok nekonajú z dôvodu šetrenia. "Dôvod je hlavne finančný. Nevravím, že by sme to nezvládli, ale opäť by sme museli niekde ukrojiť nejakej organizácii. Budúci rok však bude výročie - 100 rokov Košickej župy, tak verím, že na to nájdeme finančné prostriedky," povedal pre TASR Trnka.