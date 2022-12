Zastupiteľstvo KSK schválilo rozpočet na rok 2023 v objeme 357 mil.eur

Košice 19. decembra (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v objeme 357,5 milióna eur. Krajské zastupiteľstvo to schválilo na pondelkovom zasadnutí. Rozpočet poznačil najmä výpadok príjmu z podielových daní, ale aj nárast cien energií a tovarov a služieb.



Výška bežných výdavkov je v celkovej výške 255 miliónov eur. Najvyššia čiastka, zhruba 116 miliónov eur, z toho smeruje do školstva. Ďalších 59 miliónov eur ide do odvetvia dopravy, 37 miliónov na sociálne služby, 20 miliónov pre Úrad KSK a 14 miliónov eur na kultúru.



Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 83 miliónov eur. Z toho finančné prostriedky poskytované z jednotlivých fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu tvoria 81 miliónov eur. "Najvyššie sumy sú pre rok 2023 rozpočtované na investičné projekty zamerané na rekonštrukcie a opravy ciest druhej triedy a v odvetví kultúry, kde sú finančné prostriedky rozpočtované najmä na projekt Kreatívne centrum Košického kraja. Vyššie finančné prostriedky sú rozpočtované aj na projekt Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja," informoval Úrad KSK. V odvetví vzdelávania sú finančné prostriedky určené na financovanie investičných projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorých ukončenie sa posunulo do roku 2023.



Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový schodkový, pričom schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný prebytkom bežného rozpočtu príslušného roka a úverovými zdrojmi.



Základným príjmom kraja sú podielové dane, pričom štát z nich ukrojil na takzvaný rodinný balíček. KSK z tohto dôvodu príde v budúcom roku o 33 miliónov eur z príjmov z daní z príjmov fyzických osôb. Napriek tomu, že rozpočet medziročne stúpol približne o desať miliónov eur, na vykrytie nižších príjmov a vyšších nákladov to podľa kraja stačiť nebude, a to ani v prípade avizovanej kompenzácie zo strany štátu. Preto budú pokračovať len dobiehajúce projekty a na nové investičné zámery financie nezostanú.



Predseda KSK Rastislav Trnka kritizuje zvýšenie daňového bonusu na dieťa, ako aj ďalšie opatrenia štátu na úkor samospráv. "Čaká nás ťažký rok, avšak pozitívnou správou je, že sa v ňom dočkajú zvýšenia platov zamestnanci v školstve, ktorí po tomto kroku volali dlhodobo. V roku 2023 ich čakajú dve valorizácie platov, a to od 1. januára a od 1. septembra. Učitelia si polepšia najprv o desať a následne o 12 percent, nepedagogickým zamestnancom stúpne mzda o sedem a neskôr o desať percent. Aj toto rozhodnutie ministerstva školstva musela župa zohľadniť v návrhu rozpočtu kraja," uviedol Trnka.