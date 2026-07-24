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V Prešovskom kraji nerokovali o zmene uznesenia o volebných obvodoch
Krajskí poslanci schválili v júni 2026 uznesenie, ktorým určili 13 volebných obvodov a 67 poslancov.
Autor TASR
Prešov 24. júla (TASR) - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v piatok nerokovalo o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisií pre nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní, pričom za predložený program hlasovalo napokon len 26 z nich. Predseda kraja Milan Majerský oznámil, že do dvoch týždňov zvolá zastupiteľstvo opäť. Krajskí poslanci mali na piatkovom rokovaní hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom.
Krajskí poslanci schválili v júni 2026 uznesenie, ktorým určili 13 volebných obvodov a 67 poslancov. Generálna prokuratúra SR ho však napadla, pretože bolo v rozpore so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a ústavným princípom rovnosti volebného práva. Odôvodnila to tým, že vznikla nepomernosť medzi počtom obyvateľov a počtom poslancov v jednotlivých obvodoch a váha jedného hlasu nebola vo všetkých obvodoch porovnateľná. Prokurátor preto požadoval, aby na každého poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov, pričom odchýlky medzi obvodmi nesmú presiahnuť 25 percent. Kraj uznal, že protest prokurátora je dôvodný, a tak namiesto 13 volebných obvodov navrhol 12, počet poslancov sa má znížiť zo 67 na 55.
Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja v nich a sídiel obvodných volebných komisií pritom uplynula v utorok (21. 7.).
Krajskí poslanci schválili v júni 2026 uznesenie, ktorým určili 13 volebných obvodov a 67 poslancov. Generálna prokuratúra SR ho však napadla, pretože bolo v rozpore so zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a ústavným princípom rovnosti volebného práva. Odôvodnila to tým, že vznikla nepomernosť medzi počtom obyvateľov a počtom poslancov v jednotlivých obvodoch a váha jedného hlasu nebola vo všetkých obvodoch porovnateľná. Prokurátor preto požadoval, aby na každého poslanca pripadal približne rovnaký počet obyvateľov, pričom odchýlky medzi obvodmi nesmú presiahnuť 25 percent. Kraj uznal, že protest prokurátora je dôvodný, a tak namiesto 13 volebných obvodov navrhol 12, počet poslancov sa má znížiť zo 67 na 55.
Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja v nich a sídiel obvodných volebných komisií pritom uplynula v utorok (21. 7.).