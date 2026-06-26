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V Prešovskom kraji nesúhlasia s obnovením Vojenského obvodu Javorina

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu (10. 6.) na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru.

Autor TASR
Prešov 26. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vyjadrilo nesúhlas s obnovením Vojenského obvodu Javorina alebo s realizáciou zámerov, ktoré by viedli k obmedzeniu civilného využívania územia bývalého vojenského obvodu. Za schválenie predloženého materiálu na ostatnom rokovaní hlasovalo 37 poslancov, traja sa zdržali.

Zastupiteľstvo žiada vládu SR a ministra obrany o upustenie od prípadných zámerov smerujúcich k obnoveniu Vojenského obvodu Javorina alebo k takým zmenám využitia predmetného územia, ktoré by boli v rozpore s rozvojovými zámermi PSK a dotknutých samospráv. Žiada tiež rešpektovanie strategických rozvojových dokumentov kraja, najmä Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, Územného plánu PSK, Kostrovej siete cyklotrás PSK a Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v PSK. Rovnako žiada zabezpečenie transparentného informovania verejnosti o všetkých pripravovaných zámeroch týkajúcich sa územia bývalého Vojenského obvodu Javorina vrátane ich účelu, rozsahu, harmonogramu a predpokladaných dosahov.

Dôvodom spracovania materiálu, ktorým sa poslanci zaoberali, je reakcia na medializované informácie o obnovení Vojenského obvodu Javorina, respektíve o pripravovaných zámeroch Ministerstva obrany SR v predmetnom území.

Prípadná zmena funkčného využitia predmetného územia môže zásadným spôsobom ovplyvniť strategické rozvojové zámery kraja a budúce smerovanie regiónu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Predmetné územie podľa PSK predstavuje významný prvok prírodného a krajinného kapitálu s potenciálom pre rozvoj udržateľných foriem cestovného ruchu, najmä prírodného, pútnického a cykloturizmu. PSK v materiáli pripomína, že vo svojich strategických a územnoplánovacích dokumentoch dlhodobo počíta s týmto územím ako s lokalitou určenou na rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a udržateľného využívania prírodného potenciálu regiónu.

V uplynulých rokoch boli v tomto území našim krajom podporené viaceré rozvojové aktivity, vrátane obnovy cyklotrás a cykloznačenia, budovania vyhliadkovej infraštruktúry a útulní, ako aj realizácie projektov zameraných na rozvoj pútnického turizmu, vrátane projektu Svätomariánská púť - Svetlo z Východu,“ uvádza sa v materiáli.

Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu (10. 6.) na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Minister dodal, že približne o 15 rokov by mala byť Javorina plne dobudovaná. Zatiaľ však nevie, či na území znovu vznikne aj vojenský obvod. Pre zriadenie výcvikového priestoru to podľa neho automaticky nutné nie je.
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