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V Prešovskom kraji nesúhlasia s obnovením Vojenského obvodu Javorina
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu (10. 6.) na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru.
Autor TASR
Prešov 26. júna (TASR) - Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK) vyjadrilo nesúhlas s obnovením Vojenského obvodu Javorina alebo s realizáciou zámerov, ktoré by viedli k obmedzeniu civilného využívania územia bývalého vojenského obvodu. Za schválenie predloženého materiálu na ostatnom rokovaní hlasovalo 37 poslancov, traja sa zdržali.
Zastupiteľstvo žiada vládu SR a ministra obrany o upustenie od prípadných zámerov smerujúcich k obnoveniu Vojenského obvodu Javorina alebo k takým zmenám využitia predmetného územia, ktoré by boli v rozpore s rozvojovými zámermi PSK a dotknutých samospráv. Žiada tiež rešpektovanie strategických rozvojových dokumentov kraja, najmä Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, Územného plánu PSK, Kostrovej siete cyklotrás PSK a Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v PSK. Rovnako žiada zabezpečenie transparentného informovania verejnosti o všetkých pripravovaných zámeroch týkajúcich sa územia bývalého Vojenského obvodu Javorina vrátane ich účelu, rozsahu, harmonogramu a predpokladaných dosahov.
Dôvodom spracovania materiálu, ktorým sa poslanci zaoberali, je reakcia na medializované informácie o obnovení Vojenského obvodu Javorina, respektíve o pripravovaných zámeroch Ministerstva obrany SR v predmetnom území.
„Prípadná zmena funkčného využitia predmetného územia môže zásadným spôsobom ovplyvniť strategické rozvojové zámery kraja a budúce smerovanie regiónu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Predmetné územie podľa PSK predstavuje významný prvok prírodného a krajinného kapitálu s potenciálom pre rozvoj udržateľných foriem cestovného ruchu, najmä prírodného, pútnického a cykloturizmu. PSK v materiáli pripomína, že vo svojich strategických a územnoplánovacích dokumentoch dlhodobo počíta s týmto územím ako s lokalitou určenou na rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a udržateľného využívania prírodného potenciálu regiónu.
„V uplynulých rokoch boli v tomto území našim krajom podporené viaceré rozvojové aktivity, vrátane obnovy cyklotrás a cykloznačenia, budovania vyhliadkovej infraštruktúry a útulní, ako aj realizácie projektov zameraných na rozvoj pútnického turizmu, vrátane projektu Svätomariánská púť - Svetlo z Východu,“ uvádza sa v materiáli.
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu (10. 6.) na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Minister dodal, že približne o 15 rokov by mala byť Javorina plne dobudovaná. Zatiaľ však nevie, či na území znovu vznikne aj vojenský obvod. Pre zriadenie výcvikového priestoru to podľa neho automaticky nutné nie je.
Zastupiteľstvo žiada vládu SR a ministra obrany o upustenie od prípadných zámerov smerujúcich k obnoveniu Vojenského obvodu Javorina alebo k takým zmenám využitia predmetného územia, ktoré by boli v rozpore s rozvojovými zámermi PSK a dotknutých samospráv. Žiada tiež rešpektovanie strategických rozvojových dokumentov kraja, najmä Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK, Územného plánu PSK, Kostrovej siete cyklotrás PSK a Koncepcie rozvoja cestovného ruchu v PSK. Rovnako žiada zabezpečenie transparentného informovania verejnosti o všetkých pripravovaných zámeroch týkajúcich sa územia bývalého Vojenského obvodu Javorina vrátane ich účelu, rozsahu, harmonogramu a predpokladaných dosahov.
Dôvodom spracovania materiálu, ktorým sa poslanci zaoberali, je reakcia na medializované informácie o obnovení Vojenského obvodu Javorina, respektíve o pripravovaných zámeroch Ministerstva obrany SR v predmetnom území.
„Prípadná zmena funkčného využitia predmetného územia môže zásadným spôsobom ovplyvniť strategické rozvojové zámery kraja a budúce smerovanie regiónu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Predmetné územie podľa PSK predstavuje významný prvok prírodného a krajinného kapitálu s potenciálom pre rozvoj udržateľných foriem cestovného ruchu, najmä prírodného, pútnického a cykloturizmu. PSK v materiáli pripomína, že vo svojich strategických a územnoplánovacích dokumentoch dlhodobo počíta s týmto územím ako s lokalitou určenou na rozvoj cestovného ruchu, rekreácie a udržateľného využívania prírodného potenciálu regiónu.
„V uplynulých rokoch boli v tomto území našim krajom podporené viaceré rozvojové aktivity, vrátane obnovy cyklotrás a cykloznačenia, budovania vyhliadkovej infraštruktúry a útulní, ako aj realizácie projektov zameraných na rozvoj pútnického turizmu, vrátane projektu Svätomariánská púť - Svetlo z Východu,“ uvádza sa v materiáli.
Zámer obnoviť vojenský obvod potvrdil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu (10. 6.) na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zároveň vylúčil, že by rezort plánoval vyvlastniť pozemky pod bývalým vojenským obvodom v Kežmarskom okrese. S tisícami vlastníkov sa chce dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Slovenské ozbrojené sily podľa neho potrebujú nový výcvikový priestor. Minister dodal, že približne o 15 rokov by mala byť Javorina plne dobudovaná. Zatiaľ však nevie, či na území znovu vznikne aj vojenský obvod. Pre zriadenie výcvikového priestoru to podľa neho automaticky nutné nie je.