Zastupiteľstvo Trenčína zrušilo uznesenie o voľbe hlavného kontrolóra

Trenčín 10. marca (TASR) – Nového hlavného kontrolóra v stredu poslanci trenčianskeho mestského zastupiteľstva nevolili. Zrušili uznesenie z decembra minulého roku, v ktorom určili voľbu kontrolóra na prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva.



Podľa vedúcej právneho útvaru mesta Kataríny Mrázovej určili poslanci za deň voľby hlavného kontrolóra 27. január tohto roku. Z dôvodu zhoršenej pandemickej situácie však v januári mestskí poslanci nerokovali.



„Zrušiť voľbu kontrolóra sme navrhli z opatrnosti z dôvodu, že vo viacerých slovenských mestách voľbu hlavného kontrolóra počas krízovej situácie napadol protestom prokurátor,“ uviedla v dôvodovej správe Mrázová.



Po konzultácii s ministerstvom vnútra má podľa nej mesto dve možnosti. Vykonať voľbu až po skončení krízovej situácie s tým, že funkčné obdobie súčasnej hlavnej kontrolórky sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie.



Druhou možnosťou je, že mestské zastupiteľstvo vykoná voľbu hlavného kontrolóra aj počas krízovej situácie. Ak zastupiteľstvo takúto voľbu vykoná, dochádza k zániku výkonu funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol hlavný kontrolór zvolený.



„Domnievame sa, že zákonodarca chcel rýchlou novelou zákona o obecnom zriadení uchrániť obce a mestá pred prípadmi, aby neostali bez kontrolóra, a teda aj bez funkčnej kontroly. Podľa nášho názoru nebolo úmyslom zákonodarcu 'zafixovať' hlavných kontrolórov vo funkciách aj takéto dlhé obdobie po vzniku krízovej situácie, obzvlášť, keď zastupiteľstvá dokážu fungovať, a teda dokážu plnohodnotne vykonať voľbu nového kontrolóra,“ doplnila Mrázová s tým, že v zmysle novely zákona neplynú ani lehoty týkajúce sa voľby hlavného kontrolóra.



„Neplynutie lehôt v danej situácii má slúžiť na ochranu obcí, aby sa nedostali v dôsledku nepriaznivých okolností do situácie, že by konaním po lehote porušili zákon,“ pripomenula vedúca právneho útvaru.



Ako dodala, hlavná kontrolórka mesta Trenčín Libuša Zigová je ochotná vykonávať túto funkciu až do riadneho zvolenia nového hlavného kontrolóra, kontinuita tejto funkcie je teda zabezpečená.