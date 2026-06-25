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Zastupiteľstvo Trnavského kraja bude mať aj naďalej 40 poslancov
Každý zo siedmich okresov bude tvoriť jeden volebný obvod.
Autor TASR
Trnava 25. júna (TASR) - Aj v ďalšom volebnom období 2026 až 2030 bude mať Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 40 poslancov. Na jedného poslanca tak vychádza priemerne 14.137 obyvateľov kraja. Vyplýva to z materiálu, ktorým trnavské krajské zastupiteľstvo vo štvrtok určilo volebné obvody pre nadchádzajúce voľby do vyššieho územného celku.
„Návrh určenia počtu poslancov vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky - 565.462 obyvateľov,“ uvádza sa v dôvodovej správe prerokovaného materiálu.
Každý zo siedmich okresov bude tvoriť jeden volebný obvod. Aj naďalej bude mať vzhľadom na počet obyvateľov najviac mandátov Trnavský okres (deväť), nasleduje okres Dunajská Streda (osem) a Galanta (sedem). Po päť krajských poslancov budú mať okresy Senica a Piešťany. Traja krajskí poslanci budú z okresu Hlohovec a tiež z okresu Skalica.
„Návrh určenia počtu poslancov vychádza z aktuálneho počtu obyvateľov Trnavského samosprávneho kraja podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky - 565.462 obyvateľov,“ uvádza sa v dôvodovej správe prerokovaného materiálu.
Každý zo siedmich okresov bude tvoriť jeden volebný obvod. Aj naďalej bude mať vzhľadom na počet obyvateľov najviac mandátov Trnavský okres (deväť), nasleduje okres Dunajská Streda (osem) a Galanta (sedem). Po päť krajských poslancov budú mať okresy Senica a Piešťany. Traja krajskí poslanci budú z okresu Hlohovec a tiež z okresu Skalica.