Zastupiteľstvo Trnavského kraja schválilo rôzne rozvojové zámery
Chce využiť aj eurofondy.
Autor TASR
Trnava 17. septembra (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo v stredu na zasadnutí v Trnave rozvojové zámery v oblasti dopravy, školstva a sociálnej starostlivosti. Využije zdroje z eurofondov, ale aj z predaja nevyužívaného majetku.
Predseda TTSK Jozef Viskupič skonštatoval, že konsolidácia verejných financií sa negatívne dotkne aj Trnavského kraja. „Uchádzame sa o ďalšie milióny z eurofondov či Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a sme nútení pristúpiť aj k predaju nevyužívaného majetku,“ uviedol.
Po 2,5 milióna eur má ísť na modernizáciu Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave a Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch, ktoré sú centrami excelentnosti, nakoľko svojím významom a zameraním presahujú hranice kraja v oblasti celoživotného vzdelávania. O ďalšieho takmer pol milióna eur sa bude kraj uchádzať na rekonštrukciu a modernizáciu stolárskej dielne a nákup potrebného technického vybavenia Spojenej školy v Holíči.
Schválením prešlo aj majetkovo-právne usporiadanie pozemkov v Domove sociálnych služieb Sereď. Ide o prvý krok smerom k rozšíreniu kapacít tohto zariadenia. Kraj pracuje na projektovej príprave a s realizáciou stavebných prác počíta v rokoch 2026 a 2027.
Kraj vybuduje nové prepojenie cesty tretej a prvej triedy, ktorá odľahčí dopravu v obci Hrnčiarovce nad Parnou. „Výsledkom bude západný obchvat Trnavy, ktorý prispeje k užitočnému dopravnému riešeniu aj pre obyvateľov vznikajúcej lokality Medziháj,“ ozrejmil Viskupič a súčasne doplnil, že mu záleží na tom, aby nová priemyselná zóna pri Zelenči nevznikla na úkor komfortu obyvateľov. „Preto sme investora zaviazali, aby vypracoval projektovú dokumentáciu na novú cyklotrasu a hlavne na obchvat obce,“ povedal.
TTSK súčasne požiada aj o 3,3 milióna eur z eurofondov na pokračovanie komplexnej modernizácie cesty druhej triedy (120). Tretia etapa sa má týkať časti úseku medzi Dunajskou Stredou a Lehnicami.
Zastupiteľstvo tiež vyhlásilo druhé kolo predaja internátu a športoviska v Hlohovci a bývalého areálu cestárov v Senici bez stanovenej minimálnej ceny. Súčasne je za cenu určenú znaleckým posudkom ponúknutá nevyužívaná dielňa a sklad v Dunajskej Strede, bývalé sklady a maštale v Ižope, v mestskej časti Veľkého Medera, a pozemky v Košútoch v okrese Galanta.
Súčasnej hlavnej kontrolórke kraja Beáte Farkašovej uplynie funkčné obdobie vo februári budúceho roka. V tejto súvislosti zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu, ktorá sa uskutoční na decembrovom zasadnutí.
