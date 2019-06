Horná Nitra má byť atraktívnym a sebestačným regiónom

Počíta s tým Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja s troma pripomienkami.

Bojnice 12. júna (TASR) - Horná Nitra sa pri prerode z uhoľného na iný priemysel musí opierať o dobrú dopravnú napojenosť regiónu, podporovať inovácie v priemysle i cestovný ruch, nízkouhlíkovú ekonomiku, ako i zmiernenie dopadov na život baníkov v nadväznosti na útlm ťažby uhlia. Počíta s tým Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra, ktorý na svojom rokovaní v stredu schválili poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja s troma pripomienkami.



"Víziou je, aby horná Nitra bola atraktívnym a sebestačným regiónom s rozvojom ekonomických činností v symbióze s čistým životným prostredím, ktorý je prepojený s ostatnými ekonomickými centrami v rámci Slovenska a Európskej únie," skonštatovali autori strategického materiálu.



Akčný plán je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra.



Prvý z pilierov rieši zvýšenie kvality cestnej infraštruktúry, ako i dostupnosť k nadradenej infraštruktúre, a to i s ohľadom na železničnú a leteckú dopravu. Prepojenosť regiónu by mali zabezpečiť rýchlostné cesty R2 a R8, ako i budovanie obchvatov Prievidze a Partizánskeho.



Priemerná evidovaná miera nezamestnanosti na hornej Nitre je v súčasnosti pod celoslovenským priemerom. "Cieľom je podporiť investície, ktoré vytvoria nové pracovné miesta v existujúcich a nových podnikoch a rozvojových projektoch zameraných na nové využitie hnedých parkov po banskej činnosti a po výrobe energie z hnedého uhlia, a taktiež podporiť zakladanie a rozvoj malých a stredných podnikov a podporiť inovačný potenciál podnikov v regióne," uviedli autori materiálu. Transformácia regiónu konkrétne počíta s rozvojom priemyslu v oblasti energetiky, chemického, gumárenského a zbrojárskeho priemyslu, ďalej poľnohospodárstva či cestovného ruchu.



Budúcnosť energetiky v regióne by mala zohľadňovať dopad na životné prostredie a zamerať sa na podporu nízkouhlíkovej energetiky, energetickej efektívnosti a smart riešení v energetike. Slovenské elektrárne (SE) by mali skončiť s výrobou tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky (ENO) v roku 2023, čo musí byť koordinované s posilnením uzlovej oblasti Bystričany. V nadväznosti na nové riešenie výroby tepla SE počítajú s jeho výrobou prostredníctvom druhotného spracovania odpadov, zámer predložili ako indikatívny projekt. Budúce riešenie tepla by mala zhodnotiť nezávislá štúdia.



Súčasťou strategického dokumentu je i harmonogram postupného útlmu a uzatvárania banských diel, ktorý schválila vláda v rámci skrátenia všeobecného hospodárskeho záujmu vlani v decembri. Transformačný proces rieši i sanáciu environmentálnych záťaží, ktoré spôsobil v regióne ťažký priemysel. Akčný plán počíta s tým, že odstraňovanie environmentálnych dopadov sa bude financovať nielen zo zdrojov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), ale aj zo štátnych zdrojov.



"Na zmiernenie sociálnych dopadov a vplyvov pre zamestnancov HBP, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu postupného ukončovania ťažby, bude potrebné využiť inštitút odstupného pre všetkých zamestnancov v závislosti od odpracovaných rokov u zamestnávateľa a inštitút novelizovaného osobitného príspevku baníkom pre zamestnancov, ktorí pracovali v zamestnaniach v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach," konštatovali ďalej autori v materiáli. Rekvalifikačné opatrenia by sa mali dotknúť asi 1700 zamestnancov HBP.



Možnosti financovania projektov na zabezpečenie transformácie regiónu načrtlo viac ako 215 indikatívnych projektov v investičnej hodnote viac ako 3,1 miliardy eur (vrátane nákladov na budovanie rýchlostných ciest, pozn. TASR), ktoré by mali vytvoriť 10.000 pracovných miest. Zásobník indikatívnych projektov nie je konečný a môže sa priebežne dopĺňať. Mimo neho rieši plán i infraštruktúrne projekty, posilnenie inštitucionálnych kapacít, projekt na mäkké opatrenia na trhu práce i špeciálnu výzvu pre malé a stredné podniky. Financovanie indikatívnych projektov chce štát zabezpečiť prostredníctvom tohto a budúceho programového obdobia z fondov Európskej únie (EÚ), komunitárnych programov EÚ, národných podporných mechanizmov, Európskej investičnej banky. Riešením by malo byť i vytvorenie samostatného operačného programu, prioritnej osi a prierezového nástroja.



Transformácia regiónu bude podmienená i úpravou legislatívy. Pripravené uznesenie, ktoré by mala schvaľovať vláda, počíta s uložením opatrenia v podobe odpísania zásob výhradného ložiska, ako i zrušením alebo zmenou chráneného ložiskového územia. Rovnako rieši legislatívu v nadväznosti na postavenie banských záchranárov, osobitný príspevok baníkom a odstupné. Úpravou má prejsť i vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, operačné programy, legislatíva rieši i štátnu pomoc na sanáciu nákladov na zatvorenie ťažobných polí, vytvorenie Centra podpory transformácie hornej Nitry a vypracovanie plánu likvidácie baní.



Akčný plán sa bude vyhodnocovať na ročnej báze. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR ho v stredu predložil na medzirezortné pripomienkové konanie a vláda by ho mala schváliť koncom júna. V zmysle pripraveného uznesenia zároveň uloží vybraným ministrom zabezpečiť opatrenia v stanovených termínoch.