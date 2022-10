Zastupiteľstvo v bratislavskej Rači budú tvoriť straníci i nezávislí

Bratislava 31. októbra (TASR) – Miestne zastupiteľstvo v bratislavskej Rači budú v nasledujúcom volebnom období tvoriť zástupcovia dvoch koalícií a nezávislí novozvolení poslanci. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sobotňajších (29. 10.) spojených volieb a údajov, ktoré zverejnila mestská časť na svojom webe. Starosta Rače Michal Drotován, ktorý obhájil svoj post, kandidoval ako nezávislý.



Najviac budúcich poslancov bude v miestnom zastupiteľstve sedieť za koalíciu Spolu, Za ľudí, KDH a DS, a to sedem. Zvolení boli Róbert Pajdlhauser, Milada Dobrotková, Miloslav Jošt, Filip Rybanič, Vladimír Groch, Júlia Štefanidesová a Ján Drotován.



Spomedzi nezávislých kandidátov si obyvatelia vybrali Moniku Luknárovú, Petra Pilinského, Miloša Máťuša, Jána Polakoviča a Dominika Vrbu.



Za koalíciu Team Bratislava, PS a SaS dostali od voličov najväčšiu dôveru Marta Štefánková, Michal Feik a Marcel Duda.



"Som rád, že nemáme jednoliate zastupiteľstvo, pre demokraciu je to dobrá správa. Nikto nie je neomylný, takže je dôležitý pohľad z každej strany," napísal na sociálnej sieti Drotován. Ubezpečil, že sa bude tak ako doteraz snažiť o podporu všetkých rozumných návrhov, bez ohľadu na "triko".



Drotován v spojených voľbách obhájil svoj post, keď získal podporu 68,56 percenta. Na druhom mieste skončil Ján Polakovič, ktorý dostal 25,85 percenta. Účasť vo voľbách v Rači dosiahla 38,63 percenta.