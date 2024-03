Zastupiteľstvo v Lučenci schválilo odstúpenie od zmluvy s Kosit West

Lučenec 22. marca (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Lučenci schválilo odstúpenie od zmluvy so spoločnosťou Kosit West s odkladacou podmienkou termínu. Firma v meste zabezpečuje služby v oblasti odpadového hospodárstva, dôvodom na odstúpenie od zmluvy je neplnenie jednej zo zazmluvnených služieb, a to konkrétne prevádzka zberného dvora. Kosit West doposiaľ nemá povolenie na jeho fungovanie, o súhlas firma úrady požiadala ešte v septembri.



Spoločnosť Kosit West zabezpečuje v Lučenci služby v oblasti odpadového hospodárstva od začiatku augusta 2023 na základe výsledkov verejného obstarávania. Od začiatku roka mala firma v meste prevádzkovať aj zberný dvor. Keďže túto službu nezabezpečuje, MsZ v stredu (20. 3.) schválilo odstúpenie od zmluvy s poskytnutím dodatočnej lehoty v trvaní 35 dní.



"Firma má ešte 35 dní po doručení na to, aby začala riadne plniť predmet zmluvy, a teda prevádzkovanie zberného dvora na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na Ulici A. Jiráska. Ak firma do uloženého termínu začne plniť túto povinnosť, odstúpenie od zmluvy bude bezpredmetné," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová. Ako dodala, ak firma nezačne do uplynutia odkladacej lehoty prevádzkovať zberný dvor na uvedenej adrese, mesto od zmluvy odstúpi.



Mestskí poslanci tiež rozhodli o tom, že samospráva podnikne kroky na zabezpečenie prevádzkovania zberného dvora mestom v priestoroch kompostárne v lokalite Dolná Slatinka, s prevádzkou by začala po získaní potrebného súhlasu od príslušných orgánov. Kým povolenia nezíska, bude pre obyvateľov zabezpečovať vo zvýšenej intenzite zber niektorých zložiek odpadu, pre ktoré nie sú iné alternatívy odovzdania. Mesto tiež zabezpečí nové verejné obstarávanie na zber a odvoz tých zložiek odpadov, ktoré nevyváža vlastnou činnosťou, víťaz súťaže by tieto služby začal zabezpečovať od 1. novembra.



Spoločnosť Kosit West v reakcii pre TASR uviedla, že uznesenie MsZ v Lučenci eviduje. "Okresný úrad (OÚ) Lučenec doteraz nevydal súhlas na prevádzkovanie zberného dvora, o ktorý sme požiadali ešte v septembri 2023. OÚ Lučenec pritom v novembri 2023 konštatoval, že sme splnili všetky podmienky," skonštatovala vedúca oddelenia marketingu a PR spoločnosti Slavomíra Brzová. Firma začiatkom januára prevádzku zberného dvora v Lučenci spustila, podľa OÚ Lučenec sa však pre chýbajúci súhlas dopustila správneho deliktu. Úrad preto spoločnosti v polovici februára nariadil prevádzku zberného dvora ukončiť.



"Spoločnosť Kosit West podala 15. marca voči tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok. Správny orgán následne bude postupovať v súlade s ustanovením správneho poriadku," priblížilo pre TASR Ministerstvo vnútra SR. Rezort tiež uviedol, že Ministerstvo životného prostredia SR začalo konanie o podnete, v ktorom rozhodne, či navrhovaná činnosť podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.



Samospráva upozorňuje, že nemá priamy vplyv na zabezpečenie prevádzky zberného dvora spoločnosťou Kosit West, no situáciou sa intenzívne zaoberá. "Mesto si nechalo vypracovať nezávislú právnu analýzu a zároveň vypracovalo finančnú analýzu kontinuálneho zabezpečovania služieb v odpadovom hospodárstve. Snahou je podniknúť také kroky, ktoré minimalizujú negatívny dosah na mesto," dodala Baboľová s tým, že o ďalšom postupe rozhodne MsZ.