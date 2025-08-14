< sekcia Regióny
Zastupiteľstvo v Martine pre nedostatočnú účasť poslancov nerokovalo
V priebehu posledných 16 dní išlo už o tretí pokus o zvolanie rokovania MsZ mimo schváleného plánu zo strany poslancov z opozičných klubov Skúsme to inak a Reštart Martina.
Autor TASR
Martin 14. augusta (TASR) - Snaha skupiny martinských opozičných poslancov o mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) nebola úspešná ani vo štvrtok predpoludním. Pri prvom pokuse o otvorenie rokovania sa prezentovalo len 11 poslancov, o polhodinu neskôr sa ich prezentovalo 12. Na otvorenie rokovania je pritom potrebná prítomnosť minimálne 16 z 31 poslancov.
V priebehu posledných 16 dní išlo už o tretí pokus o zvolanie rokovania MsZ mimo schváleného plánu zo strany poslancov z opozičných klubov Skúsme to inak a Reštart Martina. Opakovane navrhujú tri body programu, pričom dominovať má diskusia k rozpočtovým zmenám v súvislosti s vývojom predpokladaných daňových príjmov a dôsledkami poklesu počtu obyvateľov Martina pod 50-tisícovú hranicu.
Opoziční poslanci plánujú diskutovať aj o zverejnenom rozhodnutí Protimonopolného úradu SR o zneužití monopolného postavenia spoločnosti Brantner Fatra voči mestám Martin a Vrútky v oblasti odpadového hospodárstva. Predložiť chceli tiež návrh personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade mestskej spoločnosti Martinská parkovacia spoločnosť.
V priebehu posledných 16 dní išlo už o tretí pokus o zvolanie rokovania MsZ mimo schváleného plánu zo strany poslancov z opozičných klubov Skúsme to inak a Reštart Martina. Opakovane navrhujú tri body programu, pričom dominovať má diskusia k rozpočtovým zmenám v súvislosti s vývojom predpokladaných daňových príjmov a dôsledkami poklesu počtu obyvateľov Martina pod 50-tisícovú hranicu.
Opoziční poslanci plánujú diskutovať aj o zverejnenom rozhodnutí Protimonopolného úradu SR o zneužití monopolného postavenia spoločnosti Brantner Fatra voči mestám Martin a Vrútky v oblasti odpadového hospodárstva. Predložiť chceli tiež návrh personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade mestskej spoločnosti Martinská parkovacia spoločnosť.