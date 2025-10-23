< sekcia Regióny
Zastupiteľstvo v Martine pre neúčasť poslancov o rozpočte nerokovalo
Autor TASR
Martin 23. októbra (TASR) - Martinské mestské zastupiteľstvo malo vo štvrtok rokovať o návrhu rozpočtu na budúci rok, ale zhruba po 20 minútach musel primátor Ján Danko rokovanie prerušiť pre nedostatočnú účasť poslancov. Keďže ani pri opakovanej prezentácii v sále nebolo prítomných minimálne 16 poslancov, primátor bol nútený rokovanie zvolať na nový termín 31. októbra.
Na štvrtkové rokovanie do zasadačky mestského úradu sa pôvodne dostavilo 21 poslancov z 31-členného mestského zastupiteľstva. Po schválení navrhovaného programu sa opoziční poslanci z klubov Skúsme to inak a Reštart Martina pokúšali doplniť program o ďalšie body, ako napríklad vystúpenie občanov a poslanecké interpelácie.
V hlasovaní však ani pri jednom návrhu nenašli dostatočnú podporu. Pri následnom schvaľovaní zloženia návrhovej komisie sa už v sále prezentovalo len 15 poslancov, čo na pokračovanie rokovania nestačilo.
Primátor Danko najprv po opakovanej neúspešnej prezentácii oznámil, že zvoláva ďalšie rokovanie ešte v ten istý deň so začiatkom o 10.00 h. Následne po preštudovaní rokovacieho poriadku skonštatoval, že to nebude možné, keďže program takéhoto narýchlo zvolaného rokovania nebol v zákonnej časovej lehote zverejnený.
