Zastupiteľstvo v Martine v stredu nerokovalo, prišlo len 15 poslancov

Martin 30. júla (TASR) - Avizované rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine sa v stredu neuskutočnilo pre nedostatočnú účasť poslancov. Pri prvom pokuse o otvorenie rokovania sa prezentovalo len 15 poslancov a tento stav sa nezmenil ani o polhodinu neskôr pri opakovanej prezentácii. Na otvorenie rokovania je pritom potrebná prítomnosť minimálne 16 z 31 poslancov.



Zvolanie rokovania MsZ mimo schváleného plánu práce iniciovali poslanci z opozičných klubov Skúsme to inak a Reštart Martina. Navrhovali tri body programu, pričom dominovať mala diskusia k rozpočtovým zmenám v súvislosti s vývojom predpokladaných daňových príjmov a dôsledkami poklesu počtu obyvateľov Martina pod 50-tisícovú hranicu.



Podľa poslanca Michala Uherčíka sa preradením Martina do kategórie miest do 50.000 obyvateľov zníži koeficient výpočtu podielovej dane z príjmu fyzických osôb. „Pokles pod 50.000 obyvateľov znamená v roku 2027 finančný výpadok minimálne dva milióny eur. Keďže samospráva za posledných päť rokov nedokáže v priemere vygenerovať ani dva milióny eur prebytku v rozpočte, znamená to, že v roku 2027 nielenže nebude na investície, ale dotkne sa to aj základných funkcií mesta,“ upozornil Uherčík.



Opoziční poslanci plánovali na rokovaní zastupiteľstva diskutovať aj o zverejnenom rozhodnutí Protimonopolného úradu SR o zneužití monopolného postavenia spoločnosti Brantner Fatra voči mestám Martin a Vrútky v oblasti odpadového hospodárstva. Predložiť chceli tiež návrh personálnych zmien v predstavenstve a dozornej rade mestskej spoločnosti Martinská parkovacia spoločnosť.