Zastupiteľstvo v obci Nemce bude kompletné, zvolili nových poslancov
Od februára, respektíve marca tohto roka tamojšie obecné zastupiteľstvo fungovalo iba v šesťčlennom zložení.
Autor TASR
Nemce 7. septembra (TASR) - Obyvatelia obce Nemce v Banskobystrickom okrese zvolili v sobotu (6. 9.) v doplňujúcich komunálnych voľbách troch nových poslancov do deväťčlenného obecného zastupiteľstva. Ako v nedeľu pre TASR konštatovala starostka Alena Grekčová, zastupiteľstvo tak už bude kompletné.
Zo siedmich kandidátov uspeli nezávislí Ľubica Kalužová, Marián Lamper a Silvia Jackuliaková. Záujem o voľby bol podľa starostky nízky. Zo zhruba 930 ľudí zapísaných vo voličskom zozname prišlo k urne 186 voličov.
Od februára, respektíve marca tohto roka tamojšie obecné zastupiteľstvo fungovalo iba v šesťčlennom zložení. Traja poslanci buď zmenili pracovné miesto a ich nové bolo nezlučiteľné s funkciou poslanca alebo sa odsťahovali.
