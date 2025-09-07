Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Regióny

Zastupiteľstvo v obci Nemce bude kompletné, zvolili nových poslancov

.
Na snímke erb obce Nemce v okrese Banská Bystrica 19. februára 2016. Foto: TASR/Branislav Račko

Od februára, respektíve marca tohto roka tamojšie obecné zastupiteľstvo fungovalo iba v šesťčlennom zložení.

Autor TASR
Nemce 7. septembra (TASR) - Obyvatelia obce Nemce v Banskobystrickom okrese zvolili v sobotu (6. 9.) v doplňujúcich komunálnych voľbách troch nových poslancov do deväťčlenného obecného zastupiteľstva. Ako v nedeľu pre TASR konštatovala starostka Alena Grekčová, zastupiteľstvo tak už bude kompletné.

Zo siedmich kandidátov uspeli nezávislí Ľubica Kalužová, Marián Lamper a Silvia Jackuliaková. Záujem o voľby bol podľa starostky nízky. Zo zhruba 930 ľudí zapísaných vo voličskom zozname prišlo k urne 186 voličov.

Od februára, respektíve marca tohto roka tamojšie obecné zastupiteľstvo fungovalo iba v šesťčlennom zložení. Traja poslanci buď zmenili pracovné miesto a ich nové bolo nezlučiteľné s funkciou poslanca alebo sa odsťahovali.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov