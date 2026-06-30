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Zastupiteľstvo v Partizánskom bude mať 19 členov, znížia sa aj obvody
Znížením počtu poslancov o dvoch samospráva reaguje na klesajúci počet obyvateľov.
Autor TASR
Partizánske 30. júna (TASR) - Záujmy obyvateľov Partizánskeho bude v nasledujúcom volebnom období 2026 - 2030 zastupovať 19 namiesto 21 mestských poslancov. Samospráva v nadväznosti na prieskum verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského o dodržiavaní ústavného princípu rovnosti váhy hlasu poslanca pristúpi i k zníženiu volebných obvodov, namiesto deviatich ich bude šesť. Zmeny odobrilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) v súvislosti s jesennými komunálnymi voľbami na svojom rokovaní v utorok.
Znížením počtu poslancov o dvoch samospráva reaguje na klesajúci počet obyvateľov, ku koncu mája malo mesto 20.032 obyvateľov s trvalým pobytom. V zmysle zákona o obecnom zriadení môže mať obec s 10.001 až 20.000 obyvateľmi 13 až 19 poslancov.
Zmeny sa dotknú najmä mestských častí s menším počtom obyvateľov, samospráva tým zabezpečí dodržanie ústavného princípu rovnosti váhy hlasu poslanca. „Niektoré mestské časti sme museli spojiť a vytvoriť spoločné volebné obvody. Dotýka sa to Malých Bielic, Návojoviec a Veľkých Bielic, kde bude mať tento volebný obvod troch poslancov, doteraz mali Malé Bielice jedného, Návojovce jedného a Veľké Bielice dvoch,“ uviedol primátor Jozef Božik.
K zlúčeniu samospráva podľa neho musela pristúpiť pre to, že v Partizánskom vychádza na jedného poslanca tisíc obyvateľov a Malé Bielice a Návojovce nemajú ani 500 obyvateľov. „Vytvárame spoločný volebný obvod, ale ja som jasne povedal, že zachovávame mestské časti aj v štatúte mesta, aby Malé Bielice a Návojovce mali možnosť spolurozhodovať o tom, ako sa budú využívať peniaze z lokálnych virtuálnych rozpočtov,“ priblížil.
Podobný problém nastal aj v mestských častiach Šimonovany a Štrkovec, kde je v oboch menej ako tisíc obyvateľov na jedného poslanca. „Je jasne stanovené, že rozpätie medzi najnižším a najvyšším počtom na jedného poslanca môže byť maximálne 15 percent. Tým, že najmenší máme momentálne na Luhoch I, kde je to viac ako tisíc obyvateľov, museli sme Šimonovany a Štrkovec spojiť do jedného volebného obvodu a budú mať troch poslancov namiesto štyroch,“ doplnil primátor.
Vo volebnom obvode Centrum Baťovany budú obyvatelia voliť štyroch poslancov, na Luhoch I troch, na Luhoch II dvoch a na Šípku štyroch poslancov.
Božik deklaroval, že chce zachovať deväť mestských častí i deväť lokálnych virtuálnych rozpočtov pre jednotlivé časti mesta. Rovnako plánuje zachovať výbory mestských častí. „Pokiaľ niektorá z nich nebude mať poslanca, bude musieť vzniknúť výbor volebného obvodu, do ktorého by sme zasadili sekcie alebo výbory mestských častí. Budeme musieť nájsť i spôsob výberu autority, ktorá bude predsedom výboru,“ dodal.
Primátor bude v budúcom volebnom období pôsobiť na plný pracovný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Znížením počtu poslancov o dvoch samospráva reaguje na klesajúci počet obyvateľov, ku koncu mája malo mesto 20.032 obyvateľov s trvalým pobytom. V zmysle zákona o obecnom zriadení môže mať obec s 10.001 až 20.000 obyvateľmi 13 až 19 poslancov.
Zmeny sa dotknú najmä mestských častí s menším počtom obyvateľov, samospráva tým zabezpečí dodržanie ústavného princípu rovnosti váhy hlasu poslanca. „Niektoré mestské časti sme museli spojiť a vytvoriť spoločné volebné obvody. Dotýka sa to Malých Bielic, Návojoviec a Veľkých Bielic, kde bude mať tento volebný obvod troch poslancov, doteraz mali Malé Bielice jedného, Návojovce jedného a Veľké Bielice dvoch,“ uviedol primátor Jozef Božik.
K zlúčeniu samospráva podľa neho musela pristúpiť pre to, že v Partizánskom vychádza na jedného poslanca tisíc obyvateľov a Malé Bielice a Návojovce nemajú ani 500 obyvateľov. „Vytvárame spoločný volebný obvod, ale ja som jasne povedal, že zachovávame mestské časti aj v štatúte mesta, aby Malé Bielice a Návojovce mali možnosť spolurozhodovať o tom, ako sa budú využívať peniaze z lokálnych virtuálnych rozpočtov,“ priblížil.
Podobný problém nastal aj v mestských častiach Šimonovany a Štrkovec, kde je v oboch menej ako tisíc obyvateľov na jedného poslanca. „Je jasne stanovené, že rozpätie medzi najnižším a najvyšším počtom na jedného poslanca môže byť maximálne 15 percent. Tým, že najmenší máme momentálne na Luhoch I, kde je to viac ako tisíc obyvateľov, museli sme Šimonovany a Štrkovec spojiť do jedného volebného obvodu a budú mať troch poslancov namiesto štyroch,“ doplnil primátor.
Vo volebnom obvode Centrum Baťovany budú obyvatelia voliť štyroch poslancov, na Luhoch I troch, na Luhoch II dvoch a na Šípku štyroch poslancov.
Božik deklaroval, že chce zachovať deväť mestských častí i deväť lokálnych virtuálnych rozpočtov pre jednotlivé časti mesta. Rovnako plánuje zachovať výbory mestských častí. „Pokiaľ niektorá z nich nebude mať poslanca, bude musieť vzniknúť výbor volebného obvodu, do ktorého by sme zasadili sekcie alebo výbory mestských častí. Budeme musieť nájsť i spôsob výberu autority, ktorá bude predsedom výboru,“ dodal.
Primátor bude v budúcom volebnom období pôsobiť na plný pracovný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.