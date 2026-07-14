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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave bude mať aj naďalej 13 poslancov
Vo volebnom obvode číslo jedna si budú obyvatelia voliť sedem zástupcov, v druhom volebnom obvode to bude šesť.
Autor TASR
Rožňava 14. júla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Rožňave bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 poslancov. Zachovaná zostane aj dvojica volebných obvodov. Mestskí poslanci o tom rozhodli na utorňajšom zasadnutí MsZ. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Vo volebnom obvode číslo jedna si budú obyvatelia voliť sedem zástupcov, v druhom volebnom obvode to bude šesť. Pri celkovom počte 13 mestských poslancov pripadá na jedného poslanca 1301 obyvateľov.
„Podľa zákona o obecnom zriadení môže mať mesto od 10.001 do 20.000 obyvateľov 13 až 19 poslancov a musí mať minimálne dva volebné obvody,“ uviedla Beshirová s tým, že k 30. júnu 2026 mala Rožňava 16.709 obyvateľov.
Mestskí poslanci na utorňajšom zasadnutí rokovali aj o určení rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2026 až 2030. Budúci primátor alebo primátorka bude funkciu najbližšie štyri roky vykonávať na plný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Vo volebnom obvode číslo jedna si budú obyvatelia voliť sedem zástupcov, v druhom volebnom obvode to bude šesť. Pri celkovom počte 13 mestských poslancov pripadá na jedného poslanca 1301 obyvateľov.
„Podľa zákona o obecnom zriadení môže mať mesto od 10.001 do 20.000 obyvateľov 13 až 19 poslancov a musí mať minimálne dva volebné obvody,“ uviedla Beshirová s tým, že k 30. júnu 2026 mala Rožňava 16.709 obyvateľov.
Mestskí poslanci na utorňajšom zasadnutí rokovali aj o určení rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na volebné obdobie 2026 až 2030. Budúci primátor alebo primátorka bude funkciu najbližšie štyri roky vykonávať na plný úväzok.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.