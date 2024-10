Zastupiteľstvo v Seredi prijalo podmienky na prenájom polikliniky

Sereď 8. októbra (TASR) - Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi (okres Galanta) schválili podmienky verejnej súťaže na prenájom polikliniky. Rozhodli o tom na pondelkovom (7. 10.) mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Pôjde o nájomnú zmluvu na 20 rokov. Súťaž vyhlásia najneskôr do 20. októbra, vyhodnotiť by ju mali 26. novembra.



Najväčšiu váhu bude mať ponúkaný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti a najvyššie ponúknuté nájomné. Prihliadať budú tiež na ponúknutú výšku investícií.



Účel nájmu predmetných nehnuteľností má podľa samosprávy predstavovať najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti s minimálne 25 ambulanciami, prevádzkovaním Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a rôznych laboratórií či diagnostických služieb v oblasti rádiológie. Pri nesplnení podmienok bude musieť nájomník zaplatiť pokutu.



Samospráva síce neurčila presnú výšku nájomného, záujemcovia majú sami navrhnúť sumu, bude však oprávnená meniť ju každoročne o výšku miery inflácie na Slovensku. Minimálna výška nájomného by mala byť 42.170 eur ročne.



Nájomca bude tiež povinný investovať do nehnuteľnosti minimálne 4.600.000 eur, musí navrhnúť celkovú výšku investície a investovať 70 percent z nej v priebehu prvých 10 rokov, inak mu bude hroziť pokuta. Obhliadka nehnuteľností bude možná 30. októbra.