Zastupiteľstvo v Sliači regulovanie parkovania nepodporilo

Sliač 16. októbra (TASR) - Mesto Sliač vo Zvolenskom okrese sa aj naďalej pripravuje na zavedenie parkovacej politiky. Robí to aj napriek tomu, že poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva regulovanie parkovania nepodporili. TASR o tom informovala primátorka Ľubica Balgová, podľa ktorej pripomienky poslancov neboli konkrétne.



Doplnila, že sa netýkali výšky sumy, ani vyhradených časov za parkovanie. "Zdá sa im, že tam by sa nemalo parkovať, alebo, že nie je zakreslená nejaká odstavná plocha," objasnila. Podľa nej je regulácia o tom, že sa zakreslia plochy, kde budú môcť občania parkovať. "Nie sú však všetky asfaltové. Sú rôzne a mesto ich chce postupne vymieňať," vysvetlila. Hoci poslanci návrh na zavedenie pravidiel neschválili, samospráva v súčasnosti napríklad kreslí parkovacie čiary.



Začiatok nových pravidiel plánovali odštartovať od januára 2025. Spustenie sa tak podľa primátorky v súčasnosti predlžuje. "Je zlé, že sa to neschválilo. Sliačania sa mohli od začiatku novembra registrovať a kupovať si elektronické parkovacie karty," spomenula s tým, že niektorí však mali pripomienky, že budú musieť platiť. "Občan, ktorý býva v rodinnom dome, parkuje na svojom pozemku, za ktorý pravidelne platí dane. Taký, ktorý je v bytovom dome, parkuje na verejnom priestranstve bez toho, aby nám na údržbu akokoľvek prispieval," reagovala. Dôraz pri regulovaní parkovania chcú v Sliači dávať na občanov s trvalým pobytom v meste.



Pre pripomienky k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) i ku grafickej časti umiestnenia parkovísk nehlasoval za regulovanie poslanec Ondrej Láskavý. "Verím, že po úprave už bude VZN v poriadku a som pripravený zahlasovať," uviedol pre TASR s tým, že októbrové mestské zastupiteľstvo túto tému definitívne vyrieši. "Buď parkovaciu politiku zavedieme alebo ostane nevyriešená do ďalšieho volebného obdobia," dodal.