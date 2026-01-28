< sekcia Regióny
Zastupiteľstvo v Trenčíne odsúdilo zbúranie historickej budovy
Asanáciu vykonali bez právoplatných rozhodnutí a bez súhlasu pamiatkarov.
Autor TASR
Trenčín 28. januára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v stredu uznesením odsúdilo asanáciu objektu na Palackého ulici v Trenčíne, ktorý bol súčasťou kultúrneho a historického dedičstva mesta. Asanáciu považuje za neakceptovateľné porušenie právnych predpisov a vážne poškodenie identity centra mesta.
Ako informoval predkladateľ návrhu poslanec Kamil Bystrický, mesto Trenčín je nositeľom titulu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) a v najbližších dňoch sa má uskutočniť jeho oficiálny otvárací ceremoniál. V tejto súvislosti sa v lokalite Palackého ulice očakáva zvýšený pohyb návštevníkov vrátane zahraničných hostí.
„Stav, v ktorom sa po nelegálnej asanácii nachádza asanovaný objekt, predstavuje výrazné narušenie verejného priestoru v historickom centre mesta a negatívne ovplyvňuje obraz Trenčína navonok. Takáto situácia je v príkrom rozpore s hodnotami, ktoré má titul EHMK reprezentovať a poškodzuje obraz mesta na národnej aj medzinárodnej úrovni,“ zdôraznil Bystrický.
Zastupiteľstvo tiež vyzvalo orgány štátnej správy, orgány činné v trestnom konaní a orgány pamiatkovej ochrany, aby vykonali dôsledné a transparentné prešetrenie všetkých okolností zbúrania objektu a vyvodili zodpovednosť voči osobám, ktoré sa na tomto protiprávnom konaní podieľali.
V sobotu 17. januára došlo na Palackého ulici v Trenčíne k náhlej asanácii historickej budovy, ktorá bola súčasťou urbanistickej štruktúry historického centra mesta. Asanáciu vykonali bez právoplatných rozhodnutí a bez súhlasu pamiatkarov. Odsúdili ju predstavitelia kultúrnych inštitúcií, polícia začala trestné stíhanie.
