Zastupiteľstvo Žilinského kraja o rozpočte nakoniec nerokovalo

Žilina 25. novembra (TASR) - Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) sa na svojom pondelňajšom rokovaní návrhom rozpočtu na budúci rok napriek schválenému programu nezaoberalo. Nebolo uznášaniaschopné. Časť poslancov totiž po stiahnutí bodu o poskytovaní dotácií odišla na protest zo sály.



Spor vyvolal návrh časti poslancov na navýšenie regionálnych dotácií a za poslanecké kluby ho predložil Denis Cáder. Pre TASR priblížil, že pôvodne navrhoval navýšenie regionálnych dotácií o 1000 eur na jedného poslanca, neskôr ako výsledok koaličných dohôd po dohode s kolegami požadovali zvýšenie objemu financií na dotácie o 99.000 eur, teda navýšenie o 1723 eur na jedného poslanca. Financie na tento účel chceli získať ponížením výdavkov v položke marketingu. "Toto sme odprezentovali so širokou diskusiou, no a boli tam jasné názory aj v pléne, aj v rámci počtov ku hlasovaniu, že by materiál prešiel. Nastala však situácia, že pani predsedníčka navrhla, že ona navýši dotácie o 57.000 eur, pričom my sme chceli o 99.000 eur," vysvetlil Cáder.



Zvýšenie regionálnych dotácií odôvodnila časť poslancov lepšou podporou združení v regiónoch Žilinského kraja. Cáder ako príklad uviedol Prešovský samosprávny kraj, ktorý má podľa neho dotácie vo výške 14.000 eur na jedného poslanca, pričom ŽSK podľa jeho pôvodného návrhu 5700 eur na jedného poslanca.



Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová reagovala, že kraj pripravil kompromisný návrh, ktorý počítal s navýšením regionálnych dotácií, ale v nižšom objeme, ako požadovali krajskí poslanci na pondelkovom rokovaní. Ten samospráva i zahrnula do rozpočtu na budúci rok. Poslanecký návrh podľa Jurinovej navyše poslanci v zmysle rokovacieho poriadku zastupiteľstva nepredložili v rozprave, ale len vo faktickej poznámke. Po diskusii bod stiahla z rokovania. Cáder spolu s viacerými kolegami po ďalšom bode, ktorým bolo schválenie rozpočtových úprav na rok 2024, odišli zo sály.



"Aký má zmysel ďalej sedieť v rokovacej sále v prípade, že ja som mal nachystaný pozmeňujúci návrh k rozpočtu, keď moji kolegovia odišli a hovoria mi, za čo tu máme byť, keď naše demokratické práva o hlasovaní nám budú odopierané a predsedajúci môže kedykoľvek, keď sa mu to znepáči, stiahnuť návrh, ktorý predkladá?" argumentoval Cáder.



"Bolo zvolané grémium, na ktorom to vyzeralo, že došlo k dohode, ale potom sa poslanci rozhodli inak," zdôvodnila neskôr stiahnutie bodu z rokovania Jurinová. Je jej podľa jej slov ľúto, že poslanci nedali prioritu na rozpočet, ale tri hodiny "sa handrkovali" o dotáciách. Cáder verí, že sa nájde nejaký priestor na ďalšie rokovanie, keďže kraj potrebuje schváliť rozpočet.



Poslanci sa mali na pondelkovom rokovaní okrem návrhu rozpočtu zaoberať i úpravou rokovacieho poriadku, kontrolnou činnosťou či koncepciou rozvoja sociálnych služieb. Ešte pred dotáciami schválili návrhy nakladania s majetkom mesta či pristúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín do integrovanej dopravy.