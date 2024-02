Zastupujúcim primátorom mesta Dobšiná sa stal Karol Horník

Dobšiná 5. februára (TASR) – Zastupujúcim primátorom mesta Dobšiná v okrese Rožňava sa stal Karol Horník. Do funkcie ho vymenoval ešte koncom januára Ján Slovák, ktorý sa funkcie primátora vzdal. Pre TASR to potvrdil prednosta Mestského úradu Dobšiná Pavol Burdiga.



"Ako štatutár bude v plnej miere zastupovať mesto do konania doplňujúcich volieb," priblížil Burdiga.



Karol Horník v minulosti zastával funkciu primátora Dobšinej, v komunálnych voľbách v roku 2022 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva. Ján Slovák, ktorý bol primátorom Dobšinej od roku 2014, sa funkcie vzdal ku koncu januára zo zdravotných dôvodov.