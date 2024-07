Zatekajúcu strechu domu smútku v Banskom Studenci opravia

Banský Studenec 30. júla (TASR) - Zatekajúcu strechu domu smútku v Banskom Studenci (okres Banská Štiavnica) vďaka dotácii opravia. Tá je totiž podľa starostu Pavla Santorisa aktuálne v nevyhovujúcom havarijnom stave a do objektu zateká.



"Dom smútku sme začali postupne rekonštruovať, spravili sme čo sa dalo v rámci svojich možností, ale zistili sme, že strecha na viacerých miestach preteká," uviedol Santoris pre TASR. Vznikajú tak rozsiahle vlhké ložiská, čo podnecuje vznik plesní v priestoroch.



V rámci rekonštrukcie preto opravia strechu výmenou strešnej krytiny, krovu vrátane zateplenia. Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia prestrešenia vstupu, vymenia tiež poškodenú dlažbu pred vstupom do domu smútku. V okolí objektu plánujú vysadiť záhony ruží.



Obec Banský Studenec získala prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta so sídlom v Prenčove na odstránenie havarijného stavu domu smútku takmer 32.500 eur z Programu rozvoja vidieka. Starosta dodal, že aktuálne čakajú na podpis zmluvy s ministerstvom, po ktorom už vysúťažená firma bude môcť začať s prácami.