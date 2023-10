Košice 20. októbra (TASR) - Zatiaľ nie je jasné, či bude Pačanský kopec otvorený aj počas zimy, stále sa o tom rokuje. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Zimná uzávera sa každoročne začína 1. novembra.



"KSK aj Správa ciest (SC) KSK vyvíjajú maximálne úsilie, aby bol Pačanský kopec počas zimy prejazdný. Pre celoročnú prevádzku tohto úseku sú potrebné súhlasné stanoviská okresných riaditeľstiev Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave a takisto okresných úradov v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave," uviedla.



Momentálne je kopec prejazdný. V prípade, ak nebude udelený súhlas s jeho celoročnou prevádzkou, od 1. novembra do 30. marca budúceho roka na ňom umiestnia značky zakazujúce vjazd, a to pre všetky druhy dopravy.



S rekonštrukciou daného úseku s cieľom zabezpečiť jeho celoročnú prevádzku sa začalo vlani v júni. Viacero investičných výdavkov si vyžiadalo práce spolu zhruba za tri milióny eur. Hotové boli už na prelome rokov, no cesta nebola sprejazdnená. Otvorená bola až na jar.



KSK v máji informoval, že SC KSK má vypracovaný projekt na menšie úpravy na základe bezpečnostného auditu cesty II/549 Krásnohorské Podhradie - Úhorná, známej ako Pačanský kopec, ktorého cieľom bolo stále zabezpečenie celoročnej premávky. "Išlo o doplnenia prvkov bezpečnosti, ako orez stromov a krov, doplnenie dopravného značenia, obsyp krajníc, doplnenie svetelnej signalizácie, osadenie elektronických informačných panelov či výmenu a doplnenie zvodidiel," dodala Terezková s tým, že všetky opatrenia by mali byť zrealizované do konca októbra, respektíve v priebehu novembra.