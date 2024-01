Zatiaľ nie je jasné, kedy budú Košice rokovať o rozpočte na tento rok

Košice 11. januára (TASR) - Vedenie mesta Košice v januári nepredloží návrh programového rozpočtu na rok 2024 na rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ). Pre TASR to potvrdil primátor Jaroslav Polaček s tým, že je otázne, či tak bude možné urobiť v rámci marcového plánovaného zasadnutia MsZ.



Poslanci 12. decembra uplynulého roka prijali uznesenie, v ktorom primátora požiadali, aby predložil rozpočet na roky 2024 - 2026 do konca januára tohto roka. Primátor uznesenie nepodpísal, čo argumentoval časovými a ekonomickými dôvodmi. "Je to nereálne. Jednoducho zo zákona rozpočet musí byť vyrovnaný, je tam jasné pravidlo. A keď ho neviete vyrovnať, nesmiete ho predložiť," povedal s tým, že ak chce mesto zachovať služby, ktoré neovplyvnia bežný život občanov, musia nájsť viac ako desať miliónov eur, ktoré stále chýbajú na zostavenie vyrovnaného rozpočtu na rok 2024. "Ak získame zdroje, ak prídu poslanci, starostovia s prevratnými úsporami alebo nápadmi, ktoré sú vykonateľné, tak zvolám aj neplánované MsZ," dodal.



Tvrdí, že mesto potrebuje nový prístup financovania zo štátneho rozpočtu. Zdôvodňuje to okrem iného aj nižšími podielovými daňami, 22 mestskými časťami či zoologickou záhradou, ktorá je príspevkovou organizáciou mesta. "Ak sa nám podarí vyrokovať, možno presvedčiť aj vládu, že Košice sú trpiacim mestom nie preto, že by zle robilo alebo nevedelo robiť, ale preto, že dlhodobo je toto mesto podfinancované z rôznych dôvodov, možnože nájdeme reč k tomu, aby sme mohli diskutovať a hľadať rôzne možnosti, ako mestu pomôcť," povedal.



Mesto vlani v novembri informovalo, že mu na zostavenie rozpočtu na rok 2024 chýba 42 miliónov eur. Pre nepriaznivú finančnú situáciu vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu. MsZ napokon v polovici decembra schválilo zvýšenie poplatku za odpad a dane z nehnuteľnosti. Vedenie mesta tvrdí, že šetrí, na čo vyzýva aj mestské časti.



Podľa primátora magistrát v závere roka znížil výdavky aj náklady na chod úradu o viac ako 2,7 milióna eur. "Pozastavili sa napríklad projekty výstavby nového zariadenia pre seniorov, nájomných bytov či parkoviska pre autovraky. Znižujú sa náklady na odpadovú politiku podľa požiadaviek poslancov. Mestské podniky musia ubrať zo svojich služieb a optimalizovať náklady. Mestská polícia začína so spájaním niektorých veliteľstiev, ale šetrí sa aj na mestských novinách, ktoré po novom budú vychádzať ako dvojmesačník," uvádza mesto na svojej webovej stránke s tým, že státisíce eur šetrí aj na odmenách zamestnancov. Podľa primátora budú postupne prichádzať i ďalšie opatrenia.



Mesto Košice malo problém zostaviť rozpočet aj vlani, keď bolo v rozpočtovom provizóriu najdlhšie od roku 2011. Rozpočet na rok 2023 sa podarilo schváliť v závere apríla daného roku.