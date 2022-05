Zatiaľ nie je známe, či Detva bude mať sociálnu výdajňu potravín

Detva 5. mája (TASR) – Zatiaľ nie je známe, či mesto Detva bude mať sociálnu výdajňu potravín. Hovorca mesta Milan Suja však tvrdí, že samospráva na jej vytvorení pracuje.



Pripomenul, že priestory na sociálnu výdajňu sú pripravené a vybavené potrebným zariadením. „V rozpočte mesta na rok 2022 máme vyčlenené aj finančné prostriedky na jej prevádzkovanie,“ uviedol pre TASR. Doplnil, že aby mohla byť v Detve výdajňa zriadená, potrebuje mať mesto podpísanú zmluvu o spolupráci s Potravinovou bankou Slovenska. „Naša žiadosť, ktorú sme poslali ešte v roku 2021, nebola doteraz vybavená,“ informoval Suja.



Marko Urdzik z Potravinovej banky Slovenska pre TASR potvrdil, že žiadosť mesta Detva registrujú a zo strany samosprávy evidujú záujem sociálnu výdajňu vytvoriť. Podľa neho však do nej musia mať zabezpečené dodávanie potravín. Zhrnul tiež, že cieľom banky je, aby sa neplytvalo potravinami. „Využívame také, ktoré sú prebytočné u obchodníkov alebo u toho, kto z regiónu pomáha a spolupracuje,“ spomenul s tým, že okrem obchodných reťazcov to môžu byť napríklad súkromní podnikatelia a lokálni predajcovia. O tom, ktorým ľuďom budú darované potraviny k dispozícii, ako aj o ďalších podmienkach fungovania sociálnej výdajne, rozhodne podľa Urdzika samospráva.



Záujemcovia, ktorí by chceli spolupracovať a do potravinovej banky v Detve dodávať potraviny sa môžu prihlásiť na adrese foodbank@foodbank.sk. K dispozícii je tiež telefónne číslo +421 907 534 441.



Sociálna výdajňa potravín funguje napríklad v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Ako pre TASR uviedla jej hovorkyňa Mária Halašková, zriadili ju v auguste v roku 2011 a pre Petržalčanov je bezplatná. Tovar dostáva výdajňa od zmluvných potravinových reťazcov, kam poň denne chodia jej pracovníci. Konštatovala tiež, že ročné náklady na jej prevádzku sú 6000 eur mimo mzdy a odvodov za zamestnancov.