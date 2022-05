Zatiaľ nie je známe, či primátorka Zvolena Balkovičová bude kandidovať

Zvolen 2. mája (TASR) – Zatiaľ nie je známe, či súčasná primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová (nezávislá) bude v jesenných komunálnych voľbách opäť kandidovať na tento post. Ako uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca mesta Martin Svatuška, voľbami sa v tejto chvíli nezaoberá.



Dodáva, že je mnoho iných dôležitých vecí, ktoré rieši pre mesto a jeho obyvateľov. Ochorenie COVID-19 a vojna na Ukrajine podľa nej majú a ešte budú mať svoje dosahy. „Vrátane ekonomických. A tak dnes uvažujeme, ako zabrániť možným výpadkom príjmov pre ohlásené opatrenia štátu,“ spomenula s tým, že sú to státisíce eur, ktoré môžu mestu chýbať v tomto i v nasledujúcich rokoch. Informovala tiež, že to môže negatívne ovplyvniť jeho ďalší rozvoj. Pripomenula, že posledné roky sú náročné, berie ich však prirodzene. Podľa jej slov sa na ňu s blížiacimi sa voľbami obracia čoraz viac obyvateľov so žiadosťou, aby naďalej zotrvala v komunálnej politike. „Môžem všetkým prisľúbiť, že túto možnosť určite zvážim,“ ukončila primátorka.



Lenka Balkovičová je v súčasnosti primátorkou Zvolena druhé volebné obdobie. S počtom získaných hlasov 5059 (37,4 percenta) v komunálnych voľbách v roku 2018 obhájila svoju pozíciu.



Kandidatúru na post zvolenského primátora v jesenných komunálnych voľbách doteraz TASR potvrdili bývalý primátor mesta Vladimír Maňka a súčasný mestský poslanec Matej Snopko.