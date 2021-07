Zatiaľ nie je známe, či sa zo zvolenskej nemocnice stane komunitná

Zvolen 8. júla (TASR) – Zatiaľ nie je známe, či sa komplexná zvolenská nemocnica zmení na komunitnú alebo nie. „Stále nemáme oficiálne informácie a neboli sme vyzvaní k dialógu. Komunitná nemocnica by znamenala, že budeme prevádzkovať polikliniku, rehabilitáciu a lôžka pre doliečenia,“ povedala vo štvrtok pre TASR riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Ako dodala, súčasťou nového typu nemocnice by nebolo súčasných 80 lôžok interného oddelenia, 20 lôžok na neurológii a 69-lôžková chirurgia. Pripomenula tiež, že pôrodnicu môže komunitná nemocnica prevádzkovať ako doplnkový program. „V našich podmienkach si to však neviem predstaviť,“ zdôraznila s tým, že vo zvolenskej nemocnici sa ročne narodí 1200 až 1300 detí. „Percento sekcií je u nás okolo 19-percent. Celoslovenský priemer je približne 30-percent,“ zdôraznila.



Riaditeľka tiež uviedla, že zvolenské zdravotnícke zariadenie ročne hospitalizuje približne 16.000 ľudí. „Viac ako 60 percent týchto hospitalizácii sú akútne, máme štyri percentá prekladov na vyššie pracoviská. Ročne operujeme okolo 3400 výkonov, z toho približne 60-percent z nich je akútnych,“ zhrnula a doplnila, že toto zariadenie je spádové pre približne 130.000 ľudí zo Zvolena a okolitých miest, ktorými sú Krupina, Detva, Hriňová a aj časť Banskej Štiavnice.



Podľa Veselej by o prácu po prechode nemocnice na komunitnú prišlo približne 700 ľudí. „Mám veľkú obavu, že veľkú časť zdravotníkov to môže znechutiť natoľko, že opustia tento štát a pôjdu inde, za lepšími materiálnymi aj finančnými podmienkami,“ ukončila.



„Slovensko sa bude musieť vysporiadať so starnutím populácie a jej vplyvom na potreby pacientov, oproti minulosti klesá dopyt po gynekologicko-pôrodníckych lôžkach v dôsledku poklesu pôrodnosti. Naopak, dopyt po dlhodobých či geriatrických lôžkach bude rokmi narastať," uviedla pre TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. „Dlhodobo chorí pacienti sú totiž hospitalizovaní na akútnych lôžkach, ktoré však primárne slúžia pre akútne stavy. Navyše, nemocnica nedokáže takýmto pacientom zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na čas potrebný na zotavenie, pretože potrebuje uprednostniť akútnych pacientov. Na Slovensku by sa tak časť nevyužitých akútnych lôžok mala transformovať na lôžka dlhodobej a následnej starostlivosti," informovala. „Konkrétny zoznam nemocníc predstavíme v priebehu letných mesiacov aj s adekvátnym vysvetlením o dostupnosti adresnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ odpovedala Eliášová na otázku, či sa zo zvolenskej komplexnej stane komunitná nemocnica alebo nie.