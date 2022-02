Zatiaľ nie je známe, či sú záujemcovia na obnovu kúpaliska Neresnica

Zvolen 14. februára (TASR) – Zatiaľ nie je známe, či sa do verejného obstarávania na obnovu letného kúpaliska Neresnica vo Zvolene prihlásil nejaký záujemca. Na pondelkovom zasadnutí zvolenského mestského zastupiteľstva o tom informovala primátorka Lenka Balkovičová.



„Termín na podávanie ponúk je do konca marca. Tým, že to robíme elektronickým systémom, budeme to vedieť až na konci termínu,“ spomenula pred poslancami.



Obstarávanie pokračuje a záujemcovia môžu stále posielať svoje ponuky. Vyplýva to z oznámenia, ktoré zverejňuje samospráva na svojom webe. Výsledkom by malo byť uzavretie koncesnej zmluvy na zabezpečenie obnovy a prevádzkovania kúpaliska na 23 rokov.



„Najabsurdnejšou požiadavkou na koncesionára je, aby zaplatil rekonštrukciu Neresnice. A bez akejkoľvek finančnej spoluúčasti mesta. Pod ňou je zahrnutá napríklad asanácia kolektorovej budovy a bazéna Junior, vybudovanie lávky cez vodný tok Neresnica alebo vybudovanie nového parkoviska s kapacitou minimálne 100 parkovacích miest,“ poznamenal mestský poslanec Ľubomír Zdút-Šťastný, ktorý sa v pondelok primátorky počas rokovania mestského parlamentu na Neresnicu pýtal.



„Keďže sa kúpalisko rozkladá z dvoch tretín na súkromných pozemkoch, mesto pomôže aj tým, že počas celého obdobia bude platiť nájom za ich využívanie,“ zdôraznil viceprimátor mesta Zvolen a predseda jednej z pracovných skupín, ktoré sa v minulosti zaoberali podmienkami na výstavbu plavárne a kúpaliska, Vladimír Lupták.



Zvolenský mestský parlament schválil vyhlásenie verejného obstarávania v sume 3.110.600 eur bez DPH vlani v lete. Prevádzkové riziko koncesionára má spočívať v investičnej náročnosti znovuobnovenia kúpaliska a nezaručenej návratnosti vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní kúpaliska. Predpokladané investičné náklady na obnovu kúpaliska sú viac ako 1,5 milióna eur.