Zatiaľ nie je známe, či v Detve pribudnú ďalšie krajské ambulancie

Detva 10. októbra (TASR) – Zatiaľ nie je známe, či v Detve po dvoch ambulanciách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pribudnú ďalšie. V súčasnosti má v meste pod Poľanou kraj pľúcnu a aj všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast. „V modeli, keď rozvojová agentúra lekára zamestná a ten sa venuje len liečeniu pacientov, aktuálne fungujú dve ambulancie, do budúcna by mohli pribudnúť aj ďalšie,“ uviedla pre TASR hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



Ako dodala, kraj eviduje potrebu lekárov v okrese Detva a aj vo všetkých ostatných. Týka sa to najmä všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. „Kraj robí systémové kroky k riešeniu tohto nedostatku, či už v podobe účelových dotácií na podporu vybavenia i zriadenia nových ambulancií alebo zriaďovania ambulancií samotných, prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK,“ spomenula.



V lete tohto roka začala po prestávke v Detve opäť fungovať pľúcna ambulancia, v súčasnosti však už táto pneumologicko-ftizeologická ambulancia patrí pod Banskobystrický samosprávny kraj. Lekárka Jana Makasová ordinuje v priestoroch detvianskej polikliniky. „Zamestnávame pani doktorku, zariaďujeme ambulanciu, robíme výkazy i zmluvy s poisťovňami. Ona sa tak stará len o pacientov,“ zhrnul počas otvorenia vedúci oddelenia zdravotníctva BBSK Martin Caudt. „Máme zmluvu na dobu neurčitú, kým pani doktorka neukončí spoluprácu,“ zdôraznil.



Podľa rovnakého modelu v Detve funguje aj všeobecná ambulancia pre deti a dorast, v ktorej lieči Janka Wrede. „Máme snahu rozvíjať to aj v iných regiónoch, kde chýbajú lekári. Zameriavame sa na okresy BBSK, v ktorých je problém s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti,“ uzavrel Caudt s tým, že okrem Detvianskeho okresu chýbajú lekári napríklad aj v okresoch Krupina, Revúca a Banská Štiavnica.