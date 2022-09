Zatvorenie trnavských škôl pre energetickú krízu podľa Bročku nehrozí

Trnava 27. septembra (TASR) - Ekonomická situácia, ktorá by donútila v rámci energetickej krízy zatvoriť trnavské základné školy, podľa primátora Petra Bročku nenastane. V rámci opatrení, ktoré samosprávy robia na zmiernenie dopadov zvýšených poplatkov za energie, chce Trnava podľa Bročku minimalizovať obmedzenia služieb obyvateľom.



"Samozrejme, počítame napríklad s regulovaním verejného osvetlenia či výmenou za úspornejšie žiarivky. No nevidím dôvod, aby sme išli do drastických obmedzení, ako je vypínanie osvetlenia," doplnil.



Trnava má podľa primátora dlhodobo jedny z najnižších poplatkov za teplo na Slovensku. "Tým pádom nám odpadajú šialené hyperproblémy tých, ktorí kúrili plynom alebo kombináciou a sú teraz vo vážnych ťažkostiach," povedal Bročka.



Teplo pre Trnavčanov vyrába už tri desaťročia atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Slovenské elektrárne na svojom webe uvádzajú, že ako jediné v Európe dodávajú tepelnú energiu z jadra aj domácnostiam. Mesto je zásobované tepelným napájačom, dodávky tepla sú zabezpečované podľa požiadaviek odberateľov prevažne v horúcej vode na vykurovanie a na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosti a nebytové objekty. Mestská správcovská spoločnosť Stefe Trnava má pre rok 2022 schválenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v rámci SR najnižšiu cenu tepla z centrálnych zdrojov. Je vo výške 80,720 eura za megawatthodinu (MWh). Za ňou je pre porovnanie spomedzi krajských a ďalších miest na druhom mieste Menert Therm Šaľa s 91 eurami za MWh, naopak Nitrianska teplárenská spoločnosť má 140 eur/MWh, Bytkomfort Nové Zámky 126 eur/MWh. Ceny Stefe udržiava na stabilnej úrovni, v roku 2021 to bolo 81,58 eura/MWh a predvlani 79,41 eura/MWh.



"Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, s čím príde na zmiernenie dopadov energetickej krízy štát. Pripravíme si určitý objem prostriedkov, ktorý by bol pre prípadný krízový režim. A budeme čakať, ako sa situácia reálne vyvinie. Aj vzhľadom na situáciu zásobovania s teplom bude Trnava určite pripravenejšia," doplnil primátor. Metodiku šetrenia a postupov bude podľa jeho slov mesto zavádzať v úzkej koordinácii s Úniou miest Slovenska.