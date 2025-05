Zatvorenú mestskú plaváreň by chcel Zvolen mesto spustiť do prevádzky

Zvolen 2. mája (TASR) - Zatvorenú mestskú plaváreň vo Zvolene by chcelo mesto opäť spustiť do prevádzky v septembri. Predtým však musí opraviť elektrickú inštaláciu a dno plaveckého bazéna. TASR o tom informoval primátor mesta Vladimír Maňka.



Dodal, že súčasnú plaváreň nemôžu otvoriť, kým neopravia, čo je poškodené. Na práce mesto na základe ponúk od dodávateľov počíta s čiastkou približne 60.000 až 70.000 eur. Obnovená plaváreň by tak podľa neho mohla fungovať až do času, keď pod Pustým hradom začnú stavať novú. Podotkol, že športové plavecké kluby v súčasnosti trénujú buď v Banskej Bystrici alebo v Žiari nad Hronom.



Mestská plaváreň vo Zvolene je na neurčitú dobu zatvorená od decembra minulého roka. Jej aktuálny technický stav nie je priaznivý a zodpovedá jej veku. Mestskí poslanci to zobrali na vedomie vlani na svojom decembrovom rokovaní. Primátor vtedy podotkol, že mesto nechce, musí však plaváreň zatvoriť pre bezpečnosť a zdravie občanov.



Plánovaná nová mestská plaváreň bude v najbližších rokoch vo Zvolene najväčším investičným projektom. Hlavný architekt mesta Peter Kašša objasnil, že autor umiestňuje novú halu plaveckého bazéna priamo na teréne. "Vyhneme sa tým budovaniu násypov či oporných múrov, čo znamená menej náročné a lacnejšie zakladanie stavby," vysvetlil s tým, že počítajú s vybudovaním zelenej strechy novej bazénovej haly i zelených terás po jej obvode. Projekt vznikne spojením súčasného objektu, v ktorom vznikne relaxačný bazén s vodnými atrakciami a úplne novej 10-dráhovej haly s plaveckým bazénom s dĺžkou 25 metrov.