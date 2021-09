Žatvu v levickom regióne pozitívne ovplyvnili májové dažde

Levice 29. septembra (TASR) - Levickí poľnohospodári hodnotia tohtoročnú žatvu s pozitívnym výsledkom. Žatve pomohli májové dažde, skonštatoval predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Levice Milan Halmeš. Pestovatelia pozorujú nastupujúci fenomén, výrazné rozdiely v úrode medzi jednotlivými podnikmi, dokonca aj na jednej parcele.



Pšenica ozimná s výnosom 7,06 tony z hektára mala o osem percent vyššiu úrodu oproti minulému roku, pri päťročnom priemere bola úroda lepšia až o 16 %. V porovnaní s priemerom Nitrianskeho kraja bola tohtoročná úroda v okrese Levice vyššia o dve percentá a v porovnaní s celoslovenským priemerom o 20 %. "Výnosy hodnotíme pozitívne, pretože už pri zakladaní porastov v daždivej jeseni 2020 sme ťažšie vstupovali do polí. Netušili sme, ako sa pšenica za takýchto podmienok vydarí. Pre počasie sme agrotechnický termín sejby prekročili až do konca novembra, osev sa znížil v okrese o osem percent, čo je skoro 2500 hektárov," zhodnotil Halmeš.



Úrody ozimného jačmeňa boli o 10 % vyššie, ako je päťročný priemer. Ozimnej repky dopestovali levickí poľnohospodári o 17 % viac ako vlani. Päťročný priemer prekročili pri tejto plodine o tri percentá.



Pozitívny vplyv májových dažďov sa prejavil na úrodách všetkých plodín. Pri hodnotení v rámci jednotlivých subjektov sa však podľa Halmeša čoraz viac prejavujú lokálne rozdiely, čo sa však netýka len levického regiónu. "Dokonca rôzne úrody sú aj na jednej parcele, čo je fenomén posledných rokov. Pravdepodobne je to následok klimatických zmien," domnieva sa Halmeš.