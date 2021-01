Aufrichtová: Navrhované testovanie ochromí všetky ostatné činnosti

Bratislava 12. januára (TASR) – Organizácia celoplošného testovania v polovici januára a následne každý týždeň, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta, úplne ochromí všetky ostatné činnosti a konania v Bratislave. Upozornila na to starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová s tým, že k zorganizovaniu takej náročnej úlohy v polmiliónovom meste je podpora štátu nevyhnutná a rovnako nevyhnutná je aj ochrana osôb v prvej línii, ktoré úlohu majú zabezpečiť.



Starostka poukázala, že pracovníci, ktorí túto masovú mobilizáciu státisícov občanov majú zabezpečiť, nie sú zahrnutí do kritickej infraštruktúry na očkovanie.



"Na základe požiadavky vlády zorganizovať celoplošné testovanie sa tak v tranzitnom hlavnom meste pracovníci vystavia veľkému riziku, hlavne v súvislosti s výskytom britského kmeňa nového koronavírusu, ktorý je podľa verejných informácií jedným z dôvodov na celoplošné testovanie," uviedla na sociálnej sieti.







Upozornila tiež, že budovy v Starom Meste sú prevažne historické a priestorov vhodných na zriadenie odberových miest vyhovujúcich požiadavkám hygieny je tam preto málo.



"Ak je to potrebné, zvládneme to," deklaruje Aufrichtová s tým, že jej záleží, aby boli chránení obyvatelia, ktorí sa prídu dať otestovať, ako i tí, ktorí budú testy vykonávať. „Testovací personál bude vystavený priamemu kontaktu s desiatkami tisíckami potenciálne pozitívnych a každý jeden testovaný bude v kontakte s nimi," podotkla.



Samosprávy hlavného mesta sú podľa jej slov schopné a dokázali to pri celoplošnom testovaní na prelome októbra a novembra 2020. Zodpovední sú podľa nej aj obyvatelia Bratislavy.



„Všetci starostovia, starostky a primátor sledujeme spoločný cieľ, ktorým je skoncovať s pandémiou a umožniť čo najrýchlejší návrat k normálnemu životu s kultúrou, školou, riadnou prácou s potrasením si rúk, spoločenskými stretnutiami a zábavou," uviedla starostka.



Pripomenula, že autobusy boli na návrh Starého Mesta použité pri minuloročnom jesennom celoplošnom testovaní a obdobnému riešeniu sa podľa Aufrichtovej mestská časť zjavne nevyhne ani teraz. "Vzhľadom na teploty potrebné na vyhodnocovanie testov nebude možné testovanie v stanoch," ozrejmila.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo a bratislavskí starostovia v piatok (8. 1.) deklarovali, že hlavné mesto je pripravené na plošné testovanie, pokiaľ sa na tom dohodne s vládou SR a bude zabezpečený dostatok testov či zdravotníkov.



„Plošné testovanie má zmysel, ak sa po pár týždňoch nedostaneme do toho istého stavu ako pred ním. Na to sú preto potrebné ďalšie opatrenia smerujúce k zníženiu mobility, a tie samosprávy nemajú úplne vo svojich rukách a nemôžeme sa na ne celkom spoliehať," povedal Vallo.



Starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a šéf regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa v piatok deklaroval, že mesto i mestské časti sú pripravené spolupracovať na plošnom testovaní ľudí, ako však tvrdí, je potrebné si vyjasniť, čo bude po testovaní nasledovať. Bratislava a jej mestské časti aktuálne volajú po zriadení ďalších 20 až 25 mobilných odberových miestach v meste, kde sa ľudia môžu dať otestovať.