O aktivity počas Týždňa dobrovoľníctva bol v Nitre záujem

Nitra 16. septembra (TASR) – Záujemcovia z Nitry i okolia sa môžu aj tento rok zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa začal vo štvrtok a potrvá do stredy 22. septembra.



V Nitre sa môžu dobrovoľníci zapojiť do 15 aktivít. Je medzi nimi napríklad pomoc pri organizovaní Medzinárodného festivalu divadelná Nitra, podpora rôznych projektov neziskových organizácií či úprava verejných priestorov. „Organizácie potrebujú dobrovoľníkov a dobrovoľníci zasa aktivity. My ich počas tohto týždňa prepojíme,“ pripomínajú organizátori.



Záujem o účasť na dobrovoľníckych aktivitách v Nitre prejavilo niekoľko desiatok ľudí. Okrem iného budú pomáhať občianskemu združeniu Storm pri hľadaní použitých injekčných striekačiek, zapoja sa do úprav kvetinových záhonov v Domove sociálnych služieb Borinka, alebo pomôžu napríklad aj pri upratovaní a čistení areálu Zoborského kláštora.