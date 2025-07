Záujem o amfiteáter v Detve je aj po letných folklórnych slávnostiach

Detva 21. júla (TASR) - Záujem o prírodný amfiteáter v Detve je aj po letných folklórnych slávnostiach. K dispozícii je na organizovanie rôznych spoločenských podujatí. Napríklad počas tohto leta sa na ňom uskutoční vystúpenie slovenského ľudového muzikálu. TASR o tom informoval primátor mesta Branislav Baran.



Dodal, že areál má perspektívu slúžiť aj na iné vystúpenia ako tie folklórne, na ktoré je primárne určený. „Oslovili sme veľa takých spoločnosti, ktoré zastupujú rôzne divadlá alebo kultúrne programy. Viaceré sa už na mieste boli aj pozrieť,“ objasnil s tým, že niektoré agentúry si robia rezervácie miest aj dva roky vopred. Podľa primátora však treba ešte doladiť detaily, aby mohlo byť miesto plnohodnotne využívané aj naďalej.



Novinkou pri potoku v areáli amfiteátra sú tento rok chalúpka dedka Večerníčka a tradičný gazdovský dom. „Máme program pre školské výlety, denné tábory alebo organizácie, ktoré pracujú s deťmi,“ priblížila Elena Jankovičová z Komunikačného centra Detva, ktoré tvorí akcie.



Primátor pripomenul, že tento rok pred slávnosťami sa mesto sústredilo najmä na údržbu. „Vymenili sme šindľové strechy na domčeku na severnej strane hlavnej scény, kde nastupujú účinkujúci,“ zhrnul. Zároveň opravili aj plot pri spodnom vstupe do hľadiska. Medzi investície patrila tiež rekonštrukcia vnútorného osvetlenia. Od minulého roka má hlavná scéna amfiteátra nové javisko zo smrekového dreva.



V pláne do budúcich rokov ostáva i dostavba zázemia pre účinkujúcich. Projektová dokumentácia je už hotová. „Máme pripravený projekt, bez externého financovania to však z vlastných zdrojov momentálne nezvládneme,“ uzavrel Baran.



Amfiteáter je centrom jednej z najväčších prehliadok tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Tento rok trval 58. ročník štyri dni, od 10. do 13. júla. Pred nimi boli v areáli akcie súkromných spoločností i oslava dňa detí. Vlani ho využil v rámci svojej série koncertov aj slovenský spevák so svojou skupinou.