V Trenčíne má veľa domácností záujem o certifikovaný kompost

Trenčín 23. marca (TASR) – O certifikovaný kompost z trenčianskej kompostárne je veľký záujem. Registračný formulár na bezplatné prevzatie kompostu vyplnilo viac ako 1100 trenčianskych domácností. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



"Kapacita, ktorej je možné v tomto momente vyhovieť, sa pre veľký záujem ľudí o kompost naplnila. Preto je v súčasnosti registračný formulár už neaktívny," uviedla hovorkyňa.



Záujem o certifikovaný kompost z trenčianskej kompostárne prejavili domácnosti v Trenčíne hneď po spustení registrácie 2. marca 2023. Vďaka zodpovednému triedeniu bioodpadu a kvalitnému spracovaniu vytriedeného bioodpadu má trenčiansky kompost vysoký obsah živín, hodnotu pH viac ako osem, je zdrojom dusíka, fosforu, draslíka, horčíka, vápnika a stopových prvkov.



V aktivite bezplatného odberu kompostu pre domácnosti chce podľa špecialistky na životné prostredie trenčianskej radnice Zuzany Čachovej mesto pokračovať. "Predpokladáme, že by sa to mohlo podariť niekedy na jeseň. Závisieť to bude aj od ochoty a zodpovednosti občanov vytrieďovať bioodpady," zdôraznila.



Na kvalitu kompostu treba podľa nej myslieť už pri triedení bioodpadu, do ktorého nepatria žiadne obaly z potravín, exkrementy domácich miláčikov, tekutý odpad, ako olej či mlieko, ani jednorazové obaly z jedál, plastové vrecúška, plastové tégliky či iné druhy odpadov.