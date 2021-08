Záujem o cyklobusy z Košíc je veľký, ďalší pribudne na Tokaj

Na archívnej snímke nové cyklobusy v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Košice 27. augusta (TASR) – Fanúšikovia cykloturistiky môžu od septembra využiť víkendový cyklobus, ktorý bude premávať z Košíc do vinohradníckej oblasti Tokaj. Rozšíri tak ponuku doterajších letných cyklobusov smerujúcich na Gemer a Kojšovku. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). Cyklobus na Tokaj bude premávať každú sobotu v septembri a októbri a pôjde z košickej autobusovej stanice cez zastávky Slanec – Veľaty – Čerhov – Borša – Viničky – Streda nad Bodrogom a späť.Cyklobusy, ktoré sú novinkou tohtoročnej sezóny, sa podľa KRT od začiatku spustenia tešia veľkému záujmu.uviedol predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.Prvý cyklobus vypravili 3. júla a smeroval na Kojšovku. Cyklisti vystupovali prevažne na konečnej zastávke v Zlatej Idke. Odtiaľ sa na dvoch kolesách presúvali priamo na Kojšovku a z nej späť do Košíc cez hrebeňovku Volovských vrchov. Obľúbenou lokalitou bola podľa KRT aj Perlová dolina, cez ktorú cyklisti smerovali do Gelnice alebo Margecian, odkiaľ cestovali naspäť vlakom. Rodiny s malými deťmi štartovali svoje výlety prevažne z Hýľova cez Klatovianku a Girbeš. Počas horúcich dní bola lákadlom trasy aj možnosť osviežiť sa vo vodnej nádrži Bukovec.Cyklobus na Gemer priblížil aj vzdialenejšie lokality regiónu, záujemcovia ho môžu využívať do konca septembra každú nedeľu.priblížila výkonná riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. Náročnejšiu trasu z Dobšinskej ľadovej jaskyne cez Kopanecké sedlo absolvovalo 30 percent prepravených cyklistov.Cyklobusy sú vybavené špeciálnym prívesom s kapacitou až 30 bicyklov. Bližšie informácie o ponuke sú na stránke https://vylety.kosiceregion.com/cyklobusom/.